‘Uspio sam pokrenuti Ameriku, a uskoro ću pokrenuti i cijeli svijet’

“Amerika prvo, ne znači i samo Amerika”, poručio je pred 1600 uzvanika u svom dugoočekivanom govoru u Davosu američki predsjednik Donald Trump.

Pohvalio se Trump, u prvom govoru jednog američkog predsjednika na summitu svjetske elite u Davosu nakon 18 godina, da pod njim SAD doživljavaju ekonomsku renesansu.

Usta moja, hvalite me

– Politički smanjenje poreza bila je teška odluka, no to sada stvara sasvim nove Sjedinjene Države. To se sada osjeća na plaćama, čak i ranije nego što je administracija očekivala. Ostvarili smo 84 rekorda na burzama otkako sam postao predsjednik. Direktoru Applea Timu Cooku rekao sam kako želim da Apple počne graditi tvornice u Americi. Odgovorio je da će uložiti 350, no ja sam mislio da se radi o milijunima a ne milijardama dolara. Nezaposlenost crnoputih Amerikanaca na povijesnom je minimumu, a nezaposlenost žena na 17-godišnjem minimumu. Toplo je oko srca kada to vidite – hvalio se Trump uspjesima u poticanju investicija i rastu plaća navodeći da su burze porasle za 50 posto otkako je pobijedio na izborima. Osvrnuo se dakako i na svjetsko tržište upozoravajući da ne možemo imati slobodnu i otvorenu trgovinu ako neke zemlje, misleći ponajprije na Kinu, zloupotrebljavaju sustav na štetu drugih.

– Slobodna trgovina mora biti poštena i recipročna. Nećemo više tolerirati nepoštene prakse poput potpora i državnih intervencija. Amerika želi svijet u kojemu svatko može napredovati, a svako dijete može rasti oslobođeno bijede i straha. Diže se jaka i napredna Amerika koja je otvorena za posao jer smo ponovo konkurentni. Nikada nije postojao bolji trenutak za raditi biznis u SAD-u – pozvao je Trump investitore.

Napad na medije

– Vjerujem u Ameriku i stavljam je na prvo mjesto, isto kao što bi i druge svjetske vođe trebale na prvo mjesto stavljati svoje zemlje. Međutim, moja agenda “Amerika prvo” ne znači i samo Amerika – poručio je Trump, dodavši da je “cijeli svijet jači ukoliko slobodne i suverene države surađuju i dijele svoje ciljeve”.

– Ukoliko Amerika raste, raste i cijeli svijet. Američko blagostanje otvara nebrojeno radnih mjesta diljem svijeta. Američka izvrsnost, kreativnost i inovacije doveli su do bitnih otkrića koje koriste da ljudi u cijelom svijetu žive bolje i zdravije – čitao je Trump iz napisanog govora.

Dotakao se Trump i migrantske politike, oblasti za koju ga možda i najviše kritiziraju (muslimanski migranti i meksički zid)

– Naš useljenički sustav relikt je prošlosti. Njega reformirati pitanje je naše nacionalne i ekonomske sigurnosti – poručio je Trump, pozvavši sve da sudjeluju u “veličanstvenoj budućnosti koja čeka SAD”.

Nije propustio Trump priliku okrznuti novinare.

– Nisam znao prije nego sam postao predsjednik kako zlobni, pakosni i gadni, kako lažljivi mediji mogu biti – rekao je povukavši i nešto uzvika iz publike.

Nakon govora u Davosu, Trump se odmah ukrcao u helikopter američke vojske koja ga je prebacila do zračne luke u Zürichu, odakle je odletio za Washington. Tamo ga čeka supruga Melania koja nije bila u Davosu.