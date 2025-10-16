Onkolog Vrdoljak: Imam pravo sumnjati da sam izložen medijskoj hajci

Predstojnik Klinike za Onkologiju i radioterapiju KBC-a Split, prof.dr.sc. Eduard Vrdoljak obratio se javnosti vezano za optužbe o načinu prepisivanja onkoloških lijekova. Vrdoljak je u priopćenju odlučio odgovoriti na nekoliko ključnih pitanja kako bi javnosti pojasnio o čemu se radi. Priopćenje prenosimo u cijelosti.

- Kao dugogodišnji predstojnik Klinike za onkologiju i radioterapiju KBC-a Split, dužan sam u interesu javnosti, ali i radi zaštite naše institucije te pacijenata, ovim putem reagirati na novinske članke objavljene proteklih dana na portalu Index.hr i u dnevnim novinama Slobodna Dalmacija.

U spomenutim člancima moje ime, integritet, liječnički poziv te cjelokupna karijera provedena u zdravstvu i znanosti okaljani su na ružan i vrlo prizeman način od strane tzv. zviždača Gorana Čustovića (bivšeg zaposlenika farmaceutske tvrtke Janssen), koji implicira da sam, radi osobne koristi, s predstavnicima navedene farmaceutske kompanije dogovorio omjer 50:50 u primjeni onkoloških lijekova u odnosu na konkurenciju, čime se u najmanju ruku sugerira da sam prekršio zakon.

Imam pravo sumnjati da sam izložen medijskoj hajci Također me žalosti činjenica što je Slobodna Dalmacija članak koji je prvotno objavljen na portalu Index.hr prenijela na naslovnici svog tiskanog izdanja, uz vrlo sugestivan i osuđujući naslov, a da me pritom novinarka nije kontaktirala – što je u suprotnosti sa svim etičkim i profesionalnim standardima novinskog izvještavanja.

Oduvijek sam bio na raspolaganju novinarima i odgovarao na sve njihove upite, bez obzira na njihovu narav. Zbog svega navedenog imam pravo sumnjati da sam izložen medijskoj hajci u punom smislu riječi – hajci u kojoj se ne želi čuti druga strana i u kojoj se poništava svaka kultura dijaloga i kritičkog promišljanja. Zbog toga će moj odvjetnički tim u idućim danima poduzeti sve pravne korake kako bih zaštitio vlastitu čast i ugled.

Nadalje, gotovo je nevjerojatna činjenica da su portali Index.hr i Slobodna Dalmacija ovu nepostojeću aferu odlučili dodatno potkrijepiti i tobože povezati prekopavanjem imovine moje obitelji i mojih prijatelja, pri čemu su ponovno aktualizirali staru i također nepostojeću aferu o mom turističkom objektu na otoku Braču. Stoga ću cijeloj zainteresiranoj javnosti, a ponajprije svim onkološkim pacijentima u Hrvatskoj, pojasniti o čemu je riječ – vrlo jednostavno i jasno.

O kojim je lijekovima riječ? Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) je 23. srpnja 2015. uvrstio na listu lijekova dva nova hormonska lijeka za liječenje metastatskog raka prostate: enzalutamid (tvrtke Astellas) i abirateron acetat (tvrtke Janssen).

Oba lijeka imaju isto indikacijsko područje, što znači da se mogu propisivati gotovo svakom bolesniku. Imaju jednaku razinu preporučljivosti, ali različit profil toksičnosti. Upravo zato, radi personaliziranog pristupa liječenju, nužno je omogućiti odabir između oba lijeka za svakog bolesnika, uz jednakopravan pristup terapiji. Oba lijeka pokazala su se statistički i klinički učinkovitijima od dotadašnje hormonske terapije te su ubrzo postala novi standard liječenja metastatskog raka prostate u prvoj liniji terapije.

Je li se potrošnja tih lijekova u KBC-u Split razlikovala od drugih hrvatskih bolnica? Udio potrošnje abiraterona i enzalutamida tijekom posljednjih deset godina u Klinici za onkologiju i radioterapiju KBC-a Split bio je gotovo identičan kao i u ostatku Hrvatske te Europske unije, što jasno potvrđuje optimalno pridržavanje stručnih smjernica, s ciljem pružanja najboljeg i personaliziranog liječenja svakom bolesniku. Takvi su podaci lako provjerljivi. Primjerice, u Francuskoj, Italiji i Španjolskoj češće se koristio abirateron, dok je u Ujedinjenom Kraljevstvu češće ordiniran enzalutamid.

Tko donosi odluke o liječenju pacijenata određenim lijekovima? Sve odluke o liječenju navedenim lijekovima donosio je multidisciplinarni tim za genitourinarne tumore, čiji nikada nisam bio član te nikada nisam sudjelovao u odlučivanju o ordinaciji pojedinog lijeka. Svaka odluka tima i ordinirajućeg liječnika morala je biti odobrena od strane Povjerenstva za lijekove KBC-a Split te HZZO-a. Na odluke tih tijela nisam imao, niti sam mogao imati, ikakav utjecaj – što je također lako provjerljivo.

Koja je moja uloga kao predstojnika ustanove? Uloga predstojnika jest nadzirati kvalitetu onkološke prakse, među ostalim i praćenje potrošnje onkoloških lijekova u skladu sa stručnim smjernicama i indikacijama HZZO-a. Cilj takve kontrole jest osigurati maksimalni benefit za bolesnike i društvo te spriječiti farmaceutske monopole. Kontrolori HZZO-a, koji redovito nadziru propisivanje lijekova, nikada nisu utvrdili nepravilnosti u našem radu. I to je, također, lako provjerljivo.

Jesu li se u Klinici prikupljali podaci o pacijentima s ciljem usklađivanja omjera lijekova? Apsolutno ne! Tvrtka IQVIA (bivši IMS Health Market Research and Reports Repository) koristi se podacima o prodaji lijekova kako bi farmaceutska industrija procijenila penetraciju pojedinog lijeka u medicinskim disciplinama, uključujući onkologiju.

Oni raspolažu točnim podacima o prodaji prema broju pakiranja, bez ikakvih informacija s pojedinih klinika. Stoga je svaka insinuacija da bi Klinika prikupljala podatke s partikularnim ciljem u najmanju ruku zlonamjerna.

Jesam li sudjelovao na stručnim skupovima u organizaciji farmaceutskih kompanija? S ponosom naglašavam da sam kroz svoju dugogodišnju kliničku, akademsku i znanstvenu karijeru održao brojna predavanja i sudjelovao na mnogim stručnim kongresima i seminarima, među ostalim i u organizaciji različitih farmaceutskih kompanija. Suradnja s farmaceutskom industrijom nužan je preduvjet za razvoj novih lijekova, metoda liječenja i znanstvenog napretka, a time i za poboljšanje ishoda u onkologiji.

Za svaku suradnju imam potpisan ugovor, uredno prijavljen i oporezovan, s čime su upoznata sva regulatorna tijela. Nikada nijedan moj angažman nije bio u sukobu s propisima ili pravilnicima, niti je ikada utjecao na moje pacijente ili suradnike.

Svaki ugovor sadržava i odredbe o etičkom kodeksu, što dodatno osigurava sprječavanje sukoba interesa, zlouporabe položaja ili pogodovanja. Stoga su medijske teze i špekulacije o tome da sam dogovarao ili usmjeravao omjere korištenih lijekova – apsolutno neutemeljene, mučne i toksične.

Zašto se spominje omjer 50:50? Nije se ordinirao "omjer", već se inzistiralo na jednakopravnosti. Dopuštam mogućnost da se farmaceutima takav odnos učinio kao omjer, no jednakopravnost je jedini pravedan i profesionalan pristup. Oba lijeka imaju jednaku učinkovitost i preporučljivost, stoga je njihova slična zastupljenost u praksi pozitivna, a ne negativna pojava. Lijekovi se propisuju isključivo prema smjernicama dobre kliničke prakse i odlukama multidisciplinarnih timova.

Kakav je moj odnos s bivšom direktoricom tvrtke Janssen? Bivšu komercijalnu direktoricu tvrtke Janssen upoznao sam prije desetak godina, kada mi se obratila u vezi s ordinacijom njihovog onkološkog lijeka. Tada sam joj, kao i svaki put kasnije, jasno poručio da svi proizvođači imaju jednaka prava te da će se lijekovi propisivati isključivo prema smjernicama HZZO-a i mišljenjima multidisciplinarnih timova.

Što dokazuju tzv. screenshot poruke koje navodno spominju moje ime? Te poruke jedino potvrđuju da se u našoj Klinici dosljedno provodi načelo jednakopravnosti. To što su predstavnici Janssena bili zadovoljni takvim pristupom – nije moja odgovornost. Ja osobno nikada nisam sudjelovao u bilo kakvoj prepisci s tim osobama, a sve pokušaje da se favorizira pojedini lijek uvijek sam odbijao, držeći se načela jednakosti i transparentnosti.

Tko je tzv. zviždač Goran Čustović? O njemu sam, kao i javnost, saznao isključivo iz medija i stručnih krugova. Nikada ga nisam upoznao niti s njim imao bilo kakav kontakt. Koristim izraz "takozvani zviždač" jer se osoba koja iznosi neutemeljene i nedokazane tvrdnje ne može tako nazivati.

Kakve veze ima moj turistički objekt na Braču? Nikakve. Riječ je o čestom medijskom pokušaju povezivanja nepovezanog. O tome sam javnost već ranije izvijestio. Moja kuća na Braču ni na koji način nije povezana s mojim profesionalnim djelovanjem u Klinici za onkologiju i radioterapiju.

Trebaju li pacijenti biti zabrinuti? Apsolutno ne. Naša Klinika radi punim kapacitetom i bilježi izvrsne rezultate. Obnovili smo prostore, pokrenuli radioterapiju s novim linearnim akceleratorima, a u skladu s Nacionalnim strateškim okvirom protiv raka – čiji sam jedan od nositelja.

Nedavno smo otvorili Park života, projekt koji je ostvaren donacijama, pod okriljem Lige protiv raka Splitsko-dalmatinske županije, kojom ponosno rukovodim dugi niz godina. Ponosan sam i na našu zajednicu, koja je to povjerenje pokazala na brojnim humanitarnim akcijama, poput utrke "Za zdravlje".

Više od 30 godina ulažem znanje, energiju i ljubav u razvoj kadra i infrastrukture, s jedinim ciljem – boljim ishodima i zadovoljnim bolesnicima. Kroz 33 generacije studenata medicine, četiri izdana udžbenika kliničke onkologije i brojne mentorske uloge u razvoju mladih liječnika, dokazao sam svoju predanost pozivu.

Nikada nisam bio na bolovanju Nikada nisam bio na bolovanju, nisam tražio prekovremene sate niti pauze – sav svoj radni vijek posvetio sam pacijentima, studentima i Klinici. Svojim medicinskim i profesorskim radom, zalaganjem i uspjesima dokazao sam tko sam i što predstavljam. O meni će uvijek najbolju ocjenu dati pacijenti i kolege.

Zaključno, riječ je o događaju koji se zbio prije deset godina, a koji je prije nekoliko godina prijavio djelatnik farmaceutske kompanije u sklopu njihovih međusobnih optužbi. U tom kontekstu spominje se moje ime – i to samo kao zagovornika jednakopravnosti na tržištu lijekova, s ciljem osiguravanja optimalne skrbi za onkološke bolesnike.

Danas se taj stari slučaj izvlači iz konteksta i koristi za medijski linč u kojem se pokušava stvoriti slika da kršim liječničke kodekse i prava bolesnika. Takav pokušaj je tragikomičan – svatko dobronamjeran prepoznat će o čemu je riječ. Zbog svega navedenog, a prvenstveno radi zaštite povjerenja onkoloških pacijenata u zdravstveni sustav i našu Kliniku, pozivam sva pravosudna tijela, istražne institucije i nadležne inspekcije, kao i interna tijela sustava, da žurno provedu istragu povodom objavljenih medijskih napisa - stoji u priopćenju.