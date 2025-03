Dodik na koljenima: Njegov najžešći kritičar postavljen na ključnu poziciju

Najoštriji kritičar čelnika bosanskih Srba Milorada Dodika i sadašnji zastupnik u parlamentu Republike Srpske Nebojša Vukanović predložen je u utorak za novog ministra sigurnosti BiH. Prijedlog za imenovanje Vukanovića tijekom dana su potpisali i uputili predsjedateljici Vijeća ministara BiH Borjani Krišto predsjednici pet klubova zastupnika u Zastupničkom domu parlamenta BiH.

"Imajući u vidu sigurnosno stanje u zemlji smatramo da nema mjesta za odugovlačenje i nadam se da će Krišto to prepoznati", kazao je novinarima u Sarajevu predsjednik kluba SDP BiH Saša Magazinović obrazlažući ovu inicijativu. Prijedlog je uslijedio nakon što je od kandidature za ovu poziciju odustao Goran Selak, član stranke koja je koalicijski partner Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) na čijem je čelu Milorad Dodik. Selaka je Krišto već predložila za ministra no on se povukao nakon što su iz stranaka bošnjačko-građanskog bloka u vladajućoj koaliciji na razini BiH poručili kako njihovi zastupnici za njega neće glasati kada se o tome bude odlučivalo u parlamentu.

Magazinović je u utorak istaknuo kako više niti jedan kandidat kojega predloži Dodik neće dobiti potporu za obnašanje bilo koje dužnosti. Pozicija ministra sigurnosti BiH upražnjena je otkako je u siječnju smijenjen Nenad Nešić koji je prije toga uhićen pod sumnjom na korupciju. Magazinović je kazao kako su Vukanovića predložili jer je osoba koja "nema oraha u džepovima".

Za imenovanje ministara dovoljna je potvrda u Zastupničkom domu parlamenta BiH, a izvjesno je kako Vukanović može računati na potporu potrebne većine zastupnika. Vukanović predvodi stranku pod nazivom Lista za pravdu i red i glavno mu je uporište u Trebinju. Bio je među zastupnicima koji su se oštro protivili izglasavanju zakona kojima vlast predvođena Dodikom pokušava blokirati rad državnih tijela vlasti i pravosuđa. Prošlog mu je tjedna pred obiteljskom kućom u Trebinju zapaljen automobil a on je ustvrdio kako je to osveta vlasti u RS-u zbog njegova političkog djelovanja.