Dodik najavio vlastitu graničnu policiju, Konaković poručio: 'To je ludost, dobit će još godina zatvora'

Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković ocijenio je u ponedjeljak kako se trenutačna politička kriza u njegovoj zemlji može riješiti samo na dva načina, odnosno ili uhićenjem predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika ili njegovim bijegom iz BiH. Nakon sjednice Vijeća ministara BiH na kojoj je uz potporu ministara koje je postavio Dodik usvojen program ekonomskih reformi za razdoblje do 2027. godine, što je dio napora za približavanje članstvu u Europskoj uniji, Konaković je pred novinarima izjavio kako je to dobar korak ali ne rješava druge probleme s kojima se BiH trenutačno suočava nakon što su u RS pokušali donošenjem neustavnih zakona blokirati rad državnih pravosudnih tijela i policijskih agencija.

Konaković je kazao kako je glasanje Dodikovih ministara pokazatelj koliko se on "zapetljao" u svoje konstrukcije pa jednom prijeti kako će blokirati europski put BiH a odmah nakon toga djeluje na potpuno drugačiji način. Potvrdio je kako i on ima informaciju da je za Dodikom te premijerom RS Radovanom Viškovićem i predsjednikom parlamenta RS Nenadom Stevandićem sada raspisana tjeralica odnosno da nalog za njihovo uhićenje vrijedi za sve policijske agencije u BiH.

"Stevandić, Višković i Dodik su bjegunci u BiH a mi dajemo snažnu potporu pravosudnim tijelima da istraju u ovom procesu koji će rezultirati uhićenjem ili nekom opcijom bijega", izjavio je Konaković dodajući kako će Dodik "skupo platiti" zbog mjera koje poduzima nakon što je na Sudu BiH nepravomoćno osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog djelovanja zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika. Komentirajući to što je Dodik u ponedjeljak najavio kako će RS sada uspostaviti svoju graničnu policiju i preuzeti ovlasti kontrole granice od BiH, Konaković je kazao kako je to ludost i kako će Dodik za to samo dobiti "dodatne godine zatvora".

Dodikov ministar vanjske trgovine i ekonomskih donosa BiH Staša Košarac pred novinarima je pak odlučno branio postupke svog stranačkog šefa. Kazao je kako ne vidi nikakvu opasnost u donošenju zakona o graničnoj policiji RS uz tvrdnju kako nije sukladno ustavu da kontrolu granice provodi agencija na državnoj razini. "To se donosi u institucijama na legalan demokratski način kroz parlamentarnu raspravu u ustavom definiranim institucijama", ustvrdio je Košarac.