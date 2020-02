Dodatne mjere prema Italiji, ne zna se jesu li zaraženi Hrvati na kruzeru

Na današnjem sastanku u Vladi RH o situaciji s koronavirusom informiran je premijer te je Hrvatska službeno zatražila izvještaj o stanju u Italiji od Europskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti (ECDC). Kada stigne odgovor te organizacije, Hrvatska će evidentno podignuti mjere zaštite od koronavirusa.

– U razmatranju su sve potrebne mjere koje će ovisiti o službenom izvješću. Ne možemo na osnovi novinskih članaka donositi mjere. Kontaktirali smo ECDC da nas službeno obavijesti o stanju u Italiji da bismo mi mogli službeno pokrenuti mjere – rekao nam je ministar zdravstva, izv. prof. dr. sc. Vili Beroš dodajući kako su se u Vladi sastali članovi ekspertne skupine te predstavnici drugih ministarstava te da je riječ o radnom sastanku sukladno situaciji u Italiji.

VIDEO Ministarstvo zdravstva: Kako umanjiti rizik od zaraznih bolesti i koronavirusa?

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Nalaz djevojčice iz Italije

Danas su stigli i nalazi za dva nova sumnjiva slučaja hospitalizirana u riječkoj bolnici te su i talijanski student i žena iz Rovinja negativni na koronavirus. Mladić koji je radio na kruzeru Diamond Princess i dalje je u karanteni Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”, a drugi putnik koji je s tog broda došao u Zagreb (koji je također negativan) nije u bolnici. Prema objašnjenju prof. Alemke Markotić, ravnateljice navedene Klinike, njegova je epidemiološka situacija sasvim drukčija od mladića u karanteni koji je na kruzeru radio te se stoga svugdje po njemu kretao, a drugi pacijent bio je putnik, nije bio izložen te u Hrvatskoj živi sam. Još se ne zna je li preostalih četvero Hrvata koji su na tom brodu pozitivno na virus ili nije te kada će i kako biti prebačeni u Hrvatsku. Danas je pak umrla i treća osoba zaražena na tom brodu, a nakon putnika iz Hong Konga koji je po povratku kući bio pozitivan na virus, pojavio se još jedan takav slučaj, i to na Jakarti. Odluka o karanteni kruzera na udaru je javnih kritika jer broj oboljelih raste, a ne zna se ni jesu li svi putnici dosad testirani. Gotov je i nalaz osmogodišnje djevojčice iz Italije zadržane Zaraznoj bolnici koja je također testirana na koronavirus te se on pokazao negativnim.

– Kod nas nema nijednog oboljelog koji je zaražen i kojemu je dokazan koronavirus. Prilagođavamo se svakoj situaciji i zasad nam to uspijeva, imamo opreme, a ako bolest krene, bit će je, naravno, potrebno više. U Europi općenito postoji deficit zaštitne opreme – govori prof. Markotić. Upravo je Italija europska zemlja s najvećim brojem zaraženih koronavirusom. U Veneciji je otkazano održavanje karnevala, u regijama Lombardiji, Venetu i Pijemontu zatvorena su i sveučilišta, otkazana je nastava, kao i svi školski izleti izvan Italije iz svih regija, otkazane su predstave, zatvorena je i milanska Scala. Talijanska vlada donijela je odluku o onemogućavanju ulazaka i izlazaka iz mjesta u kojima ima najviše oboljelih. Praktički je zatvorena cijela pokrajina Lodigiano u kojoj ima 10 općina s ukupno 50.000 stanovnika jer je tu najveći broj zaraženih.

Panika u Italiji

– Usvojili smo dekret kako bismo zaštitili zdravlje Talijana – kazao je premijer Giuseppe Conte. Predviđeno je i slanje vojske koja bi kontrolirala kako se nitko ne bi udaljio ili ušao na blokirana područja. Za prekršitelje tih odredbi predviđene su novčane, ali i zatvorske kazne do tri mjeseca. Liječnici su pak potvrdili da čovjek za kojeg se smatralo da je nulti pacijent, odnosno onaj od kojeg se počeo širiti virus, to nije. Riječ je, podsjetimo, o čovjeku koji se vratio iz Kine i večerao s prijateljem koji je potom bio pozitivan na koronavirus, prenio ga svojoj trudnoj supruzi, prijateljima te se virus proširio. Međutim, opovrgnuto je da je infekcija otud krenula te, bez obzira na to što oboljelih ima uglavnom na sjeveru, na cijelom se Apeninskom poluotoku osjeća strah od koronavirusa.

Foto: Ministarstvo zdravstva

I učenici iz Omiša danas su se s izleta u Italiji vratili zbog koronavirusa od kojeg je u toj zemlji umrlo dvoje ljudi. Budući da je nepoznat “nulti pacijent”, očekuje se i dalje širenje bolesti i rast broja oboljelih. Predviđa se nastavak rasta broja oboljelih i u Južnoj Koreji, zemlji s najviše zaraženih koronavirusom osim Kine. U Americi je 35 potvrđenih slučajeva, a tamošnji Centar za kontrolu i prevenciju bolesti objavio je pripremu za moguće širenje virusa. Trenutačno je u Americi prof. dr. Dragan Primorac koji kaže kako tamo panike nema, a prošao je, opisuje, od istočne do zapadne obale. Nema maski na licima ljudi niti je ponašanje prema putnicima iz Europe pri dolasku drukčije, ali kako kaže prof. Primorac, uvedene su mjere opreza prema putnicima iz Azije.

– Na putnicima iz azijskih zemalja provode se mjere poput mjerenja temperature pri dolasku na američko tlo, a Amerika i inače ima jake mjere za unošenje hrane, pripravaka i sličnog iz bilo koje države. One oku nevidljive mjere sigurno su organizirane – govori prof. Primorac.

GALERIJA Putnici napuštaju kruzer Diamond Princess