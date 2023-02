Dobili ukupno 21 godinu zatvora za uzgoj preko osam tona marihuane kod Zadra

Sudsko vijeće Općinskog suda u Zadru pod predsjedanjem sutkinje Mitre Meštrović u predmetu koji je u javnosti poznat kao slučaj "plantaža“ donijelo je nepravomoćnu presudu kojom su svi okrivljeni proglašeni krivima za kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, te su osuđeni na bezuvjetne kazne zatvora. Prvo okrivljeni Marijo Lončar, drugo okrivljeni Marinko Crnjak i četvrto okrivljeni Petar Lerga osuđeni su na pet godina zatvora dok je treće okrivljeni Ilija Mazzura osuđen na šest godina zatvora.

- Temeljem provedenog dokaznog postupka sud je utvrdio da su okrivljenici u razdoblju od početka siječnja 2021. do kraja kolovoza 2021., zajedno i sukladno prethodnom dogovoru, u cilju proizvodnje opojne droge marihuane a zatim daljnje prodaje, na zemljištu veličine 20.000 m2 u blizini Smilčića u vlasništvu RH, a koje je bilo u zakupu trgovačkog društva u vlasništvu I-okrivljenika, proizveli drogu marihuanu odnosno uzgojili najmanje 7.728 stabljiki biljke konoplje marihuane koje su narasle do visine u prosjeku više od 163 cm i sadržavale ukupno oko 8.860,15 kg droge marihuane - istakao je glasnogovornik suda u Zadru Davor Dubravica.

Obrazlažući odluku, sutkinja Mitra Meštrović je na objavi presude navela da je uzgoj industrijske konoplje specifična grana poljoprivrede jer da bi se radilo o industrijskoj konoplji potrebno je da je ista certificirana odnosno da ima potvrdu o tome da se doista radi o sjemenu industrijske konoplje jer samo u tom slučaju navedena konoplja ima dozvoljenu količinu Tetrahidrokanabinola, THC-a (do 0,2 posto THC-a). - Stoga osobe koje se žele baviti proizvodnjom industrijske konoplje to uvijek moraju provjeriti, kako bi posao kojim se bavi bio legalan. I-okrivljenik je u činjenju ovog kaznenog djela sudjelovao tako da se zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske koju je zakupio radi proizvodnje industrijska konoplje, ta opojna droga sijala te sadila, a u čemu je i sam sudjelovao, a za napomenuti je da se radi o površini od čak oko 20.000,00 m2, to sve u dogovoru s II., III. I IV okrivljenikom, pa je tako II. okrivljenik Marinko Crnjak za kojega je očigledno da u njihov zajednički kriminalni pothvat nije ušao "novcem" jer je slabog imovnog stanja, ušao svojim radom budući da je cijelo vrijeme od kada je navedeno sjemene droge marihuane posijano, pa potom i zasađeno, bio prisutan te se brinuo o uzgoju navedene konoplje, dok su III. okrivljenik i IV okrivljenik Ilija Mazzura u ovom kriminalnom pothvatu sudjelovali kako financijski tako i sa svojim radom, jer je III. okrivljenik namjeravao u uzgoj marihuane uložiti oko 400.000,00 kn, te je uložio ukupno 100.000,00 kuna, kupio je i plastenik, nabavio sjemenje droge marihuane, te platio radnike na polju koji su sijali i potom sadili navedenu konoplju. Osim toga isti je i fizički radio na sijanju tog sjemena, te je dolazio na navedeno zemljište nekoliko puta, pa je tako sudjelovao u izradi plastenika, i sijanju navedenog sjemena. IV okrivljenik Petar Lerga u ovom je pothvatu sudjelovao financijski, ali i svojim radom, pa je tako I. okrivljeniku Mariju Lončaru na ruku dao 10.000,00 kuna, sudjelovao je u izgradnji plastenika, te jednom prilikom i prskanju posađene konoplje. Iznesene obrane svih okrivljenika koji su negirali počinjenje ovog kaznenog djela sud je smatrao nelogičnim, neživotnim, neuvjerljivim i suprotnim dokazima izvedenim u ovom postupku te ih nije mogao uvažiti.

Svim okrivljenima je danas i produljen istražni zatvor - istakao je Davor Dubravica, glasnogovornik Općinskog suda u Zadru. Nakon otkrića ovog slučaja podsjetimo navodilo se da je zarada na najvećem polju marihuane u Hrvatskoj, u Smilčiću kod Zadra, trebala biti nešto manja od 18 milijuna eura.

