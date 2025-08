Djevojku ubijenog spasio je susjed, a ubojica zločin najavio na društvenim mrežama: 'Danas je game over'

Noćas je u Bereku nedaleko Bjelovara automatskom puškom ubijen mlađi muškarac, a novinari 24 sata razgovarali su s ocem djevojke ubijenog, koji je i pronašao tijelo. – Moja kćer je prije dva tjedna prekinula s njim, nakon devet godina veze. U trenutku kad je počela biti s nekim drugim, on je poludio – rekao je za 24sata. Dodao je kako je njegova kćer objavila fotografiju s novim dečkom.

– On je prijetio da ne rade to. Rekao je da je to izazivanje. Ja nisam bio kod kuće kad je došao... Moja kćer i njen novi dečko bili su kod nas, ona živi tu sa mnom. Nije bilo nikakvog upozorenja. On je došao do kuće s puškom i ubio ga - rekao je otac.

Kći je, kazao je otrčala van, kod susjeda. – On je krenuo za njom, tražio je da ga puste unutra, ali susjed nije otvorio vrata. Onda je otišao do auta i svojoj kući u susjedno selo. Potom se vratio pješke i ponovo pucao. Srećom, nitko nije bio pogođen, ali scena… to je bilo nešto strašno. Nitko ne zna što bi se moglo dogoditi da nije bilo susjeda koji je imao hrabrosti ostati jak – rekao je otac.

Nakon nekoliko trenutaka napetosti i prijetnji, na mjesto događaja stigla je policija. – Zahvaljujući policiji, uhvaćen je ali to nije popravilo ništa, moja kćer je sada ostala sama. I to sve zbog ljubomore, zbog jedne osobe koja nije mogla podnijeti gubitak“, dodao je otac.

A kako prenosi mojportal.hr., ubojica je svoj je zločin najavio na društvenim mrežama. Snimao se dok se vozio, u automobilu je slušao narodnjak ljubavne tematike i u jednom trenutku izgovorio: "Danas je game over".