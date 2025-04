Djevojčica iz BiH svojim govorom oduševila sve na svadbi: 'Nema tih para...'

Korisnici TikToka oduševljeni su snimkom koji je objavio fotograf Kenan Hodžić, prikazujući dirljivu scenu s vjenčanja u Bosni i Hercegovini. Snimka prikazuje malu djevojčicu kako stoji pored mladenke, svoje tete, i obraća se mladoženji i drugim gostima.

- Nema tih para da kupite moju tetku. Budite dobri prema njoj, kao što smo i mi bile. Tetka, idi u svoju sreću - kazala je djevojčica što je izazvalo oduševljenje kod okupljenih gostiju kao i kod publike na internetu. Situaciju pogledajte u videu.

'Ali otac iza, ako je otac, suzdržava se al teško', 'Tako se to radi, nema tih para da kupi mladu, samo je dobro pazite i to je najveće blago', 'Hahaha dobro pa nije rekla idi u sobu', 'Ja sam mislila da će da reći: Tetka, idi u svoju sobu', 'Ja sam počela plakat', 'O bože, rasplaka me. Duša mila', 'Ajoj, sva sam se naježila mila moja pametnice a tetki sve najljepše u braku', neki su od komentara.