VIDEO Ljudi ostali zgroženi ponašanjem mladoženje: 'Automatsko poništenje braka'

Buduće mladenke često provode sate i troše eure na uljepšavanje za dan vjenčanja, pazeći da im nijedna vlas ne strši i da na licu nema ni jedne nepravilnosti. No, jednom su mladoženji trebale samo dvije sekunde da svojoj novopečenoj ženi upropasti veliki dan, piše New York Post. Naime, muškarac je odlučio glavu svoje izabranice zabiti u svadbenu tortu.

Snimka užasne šale objavljena je na X-u, nekadašnjem Twitteru, gdje je prikupila više od 20 milijuna pregleda te je kod mnogih korisnika i izazvala bijes. "Automatsko poništenje braka", napisao je jedan od zgroženih gledatelja, šokiran viralnom snimkom na kojoj neimenovani muškarac gura lice mladenke u svadbenu tortu prekrivenu ljubičastom glazurom

And they lived happily and ever after… pic.twitter.com/FKo0F0jOUC — Restricted Vids (@RestrictedVids) April 7, 2025

"Ništa ne kaže 'zauvijek' kao ponižavanje partnerice već prvog dana. Sjajan početak", "Da sam bila na njezinom mjestu, taj bi nož odmah završio u njegovom grlu", "Nadam se da je brzo krenula ponišititi brak", "Najveća crvena zastavica ovdje, osim što je to uopće učinio, je njegova nesposobnost da vidi da je ona uznemirena", "Kreten", "Zašto ova tradicija uopće postoji? To je rasipanje hrane. Također, ponižavanje drugoga nikada nije zabavno", samo su neki od komentara ispod snimke.

Prije nego što je glavu svoje žene zabio u tortu, mladenci su je "razbijali". Prema portalu Brides.com, tradicija razbijanja torte potječe još iz starog Rima. "Nakon što bi sklopili brak, mladenkama bi se nad glavom mrvila torta od ječma, što je simboliziralo mušku dominaciju i obećanje plodnosti", objasnili su stručnjaci.

U srednjovjekovnoj Engleskoj, mladenci bi podijelili svoj prvi poljubac iznad hrpe peciva da bi zajamčili bogatu budućnost. No, ovo nije prva takva snimka koja je zaprepastila internet. Mladenku Jade Kennedy nagovarali su da podnese zahtjev za razvodom nakon što je na TikToku podijelila snimku svog novopečenog supruga kako joj zabija tortu u lice nakon što su izrekli zavjete 2022. godine.

Jedna druga mladenka napustila je mjesto vjenčanja u suzama, i s maslacem na licu, nakon što je doživjela sličnu sramotu od ruke svog supruga. "Ovo je trebao biti najsretniji dan u našim životima, a on me osramotio pred svima zbog neke šale za koju je znao da mrzim. I ne samo to, uništio je tortu od 500 dolara, uništio mi je šminku, kosu i gornji dio haljine", napisala je utučena mladenka na Redditu.