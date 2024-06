Djevojčica (11) se utopila u bazenu dok je pokušavala spasiti mlađu sestru: 'Nema veće ljubavi od sestrinske'

MacKenzie Cornell (11) iz Ohija utopila se pokušavajući spasiti svoju mlađu sestru (9) koja je upala u probleme u hotelskom bazenu. Tragedija se dogodila tijekom zabave na bazenu u hotelu u Ohiju, gdje nije bilo spasitelja. Hitna pomoć je pokušala reanimirati obje djevojčice, ali MacKenzie nije preživjela i proglašena je mrtvom po dolasku u bolnicu. Njezinu mlađu sestru uspjeli su spasiti.

"Mlađa sestra je otišla u dublji dio bazena i nije mogla plivati, pa je starija sestra skočila za njom da je spasi, ali se utopila", kazala je za medije njihova ujna Helen Cornell. "Nema veće ljubavi od sestrinske ljubavi", dodala je.

