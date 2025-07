Dječak pao s romobila s dva promila alkohola u krvi, otkrili zašto je pio. Liječnik: 'To je iznimka...'

Još jedna teška nesreća s romobilom završila je ozljedama djeteta. Trinaestogodišnji dječak, kojem su izmjerena čak dva promila alkohola u krvi, teško je ozlijeđen nakon što je udario u betonski most. Zbrinut je u Klaićevoj bolnici, a o njegovom stanju reporterka RTL-a razgovarala je s dr. Miroslavom Gjurašinom, voditeljem Referentnog centra za dječju traumatologiju u Klinici za dječje bolesti Zagreb.

"Dječak je tijekom današnjeg dana u punom kontaktu. maloprije smo s njim razgovarali, on se nalazi u jedinici intenzivnog liječenja. On je sad puno bolje. ozljede su teške - radi se o ozljedama lica, lubanje i mozga, no on ih dobro podnosi. Čini nam se da će oporavak biti dugotrajan, ali za sada ide dobrim putem", rekao je dr. Gjurašin. Oporavak će, dodao je, vjerojatno biti dug i zahtjevan. Kod blažih ozljeda djeca se oporave u svega nekoliko dana, dok kod težih, poput ovih, proces može potrajati tjednima ili mjesecima. Najveća briga ostaju moguće posljedice ozljede mozga, koje se mogu razvijati sporo i imati dugotrajan utjecaj, ponekad i godinama.

Naglasio je da je nošenje kacige ključno u sprječavanju težih ozljeda. "Sva djeca koja su nosila kacigu, a dođu kod nas su puno manje ozlijeđena nego djeca koja nemaju kacigu. Često volimo reći roditeljima da bi bilo bolje da je pukla kaciga nego glava.", rekao je.

Na pitanje kako se djeca nose s težim ranama na licu, dr. Gjurašin objasnio je da se djeca vrlo brzo oporavljaju od svih vrsta ozljeda pa tako i od ove. "Konkretno rijetko se desi da dijete ima trajan ožiljak na licu to su onda teške psihološke i funkcijske posljedice. Kod naših bolesnika to uglavnom nemaju što se tiče estetika svi se uglavnom dobro oporavljaju. Što se tiče same suštine neurološkog deficita ovisi o tome koliko je on izražen. Kod djece koja imaju lakšu ozljedu kod njih ne ostaju trajne posljedice, mogu u školu, mogu učiti mogu sve. Kod teških ozljeda mozga s krvarenjima koje moramo hitno operirati, hematoma u mozgu kod njih je oporavak duži i zahtjevniji. Kod nagnječenja možda su posljedice dugotrajnije i teže - često traju mjesecima, a ponekad i godinama", naglasio je.

Liječnik je istaknuo kako im primarni fokus nije ispitivanje roditelja o okolnostima nesreće, već liječenje djeteta. Dodao je da su roditelji izrazili duboko žaljenje i rekli kako nikada više ne bi djetetu kupili električni romobil, niti mu dopustili da ga vozi, čak ni s kacigom. Posebno im je teško što dječak u trenutku nesreće nije imao zaštitnu kacigu. Potvrdio kako je dječak, nažalost, bio pod utjecajem alkohola u trenutku nesreće. Prema njegovim riječima, dječak im je danas ispričao da je aktivni sportaš i da su slavili pobjedu svog tima, što je dovelo do opuštanja i kobnog događaja. Istaknuo je da se radi o primjernom i uzornom mladiću te dodao: "To je iznimka, inače mu se to ne događa - tako nam je rekao pa ćemo mu vjerovati."

"Dobro razmislite kad kupujete djetetu električni romobil je li to baš opravdano ili nije. Smije li dijete juriti bez ikakve kontrole pogotovo ako ne nosi kacigu. Kaciga može spasiti dijete od vrlo teške ozljede glave", poručio je dr. Gjurašin roditeljima.