Strah od ciljanih tužbi: Dizanje kredita mjesecima će biti usporeno

Zbog Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka GDPR (General Data Protection Regulation), krediti građanima mogli bi se usporeno odobravati mjesecima i to zato što banke u predstojećem razdoblju neće raspolagati informacijama iz Hrvatskog registra obveznika kredita koji je odlučio privremeno obustaviti isporuku kreditnih izvještaja o građanima. S obzirom na to da su banke vlasnice HROK-a, situacija djeluje malo apsurdno, no činjenica je da financijske institucije strahuju od ciljanih tužbi pojedinaca za neovlašteno korištenje osobnih podataka. A na meti su – financijski potkoženi igrači.

Izvan funkcije i 'crna lista'

Ta je bojazan upakirana u apstrahiranu izjavu u jučerašnjem zajedničkom priopćenju Hrvatske udruge banaka i kreditnog registra kako će od 25. svibnja privremeno zaustaviti isporuku izvještaja zbog tehničke i regulatorne prilagodbe poslovanja, kojom žele otkloniti svaku potencijalnu nejasnoću u budućoj primjeni GDPR-a te će nastaviti s poslovanjem u punom opsegu registrirane djelatnosti odmah nakon zadovoljavajuće prilagodbe novom propisu.

Dok se ne donesu precizniji propisi u nacionalnom zakonodavstvu, što može potrajati mjesecima, HROK ne kani davati podatke o građanima, pa ni o obrtima, OPG-ovima, slobodnim zanimanjima. No, i dalje će isporučivati kreditna izvješća o pravnim osobama. Izvan funkcije je i omražena 'crna lista' – sustav razmjene informacija o klijentima koji nisu ispunili svoju dospjelu obvezu u roku, koji je organiziran pri Hrvatskoj udruzi banaka. Banke se, znači, u svojim kreditnim politikama vraćaju na razdoblje prije 2007. kad je utemeljen HROK. Jasno, krediti su se i tada odobravali, no u međuvremenu je regulativa postala značajno stroža i kompliciranija pa je iluzorno očekivati da će se proces odobravanja kredita građanima nastaviti glatko. Jer bankarima sad nedostaje temeljni alat procjene.

Teško je i zamisliti koliki bi tek bio udio loših kredita u krizi da tad već nije bio u primjeni HROK. I dok u HUB-u priznaju da bi proces odobravanja kredita mogao trajati dulje, jer će sve dok HROK ne nastavi s radom biti složenije pribaviti potrebne dokumente za obradu kreditnih zahtjeva, tri banke koje su nam odgovorile na upit na tu temu tvrde suprotno: iz Splitske poručuju da kod njih u tom prijelaznom razdoblju zastoja neće biti, a u Addiku da su kreditno poslovanje već uskladili s promjenama. dok su u Erste banci precizirali da će im klijenti davati izjavu o svojim dugovanjima, a klijenti drugih banaka prilagati izvješća o prometu po računima u svojim matičnim bankama.

Kreditni registar ne ometa zaštitu podataka Iz HNB-a poručuju da primjena GDPR-a od kreditnih institucija i kreditnih registara nije u njihovoj nadležnosti. -HNB je putem kontakata s HUB-om te kreditnim institucijama upoznat s otvorenim pitanjima i mogućim rizicima vezanim uz primjenu GDPR-a u dijelu koji se odnosi na kreditne registre, tj. na HROK. Opća uredba o zaštiti osobnih podataka ne sadrži odredbe koje priječe funkcioniranje registara obveza po kreditima. Takvi registri postoje u većini zemalja članica EU te ne postoje naznake da bi stupanjem na snagu Opće uredbe u nekoj od zemalja oni mogli prestali funkcionirati. Svakako, registri moraju svoj rad uskladiti s Uredbom; tumačenje primjene Uredbe je u nadležnosti Agencije za zaštitu osobnih podataka (AZOP), a rješavat će se sigurno i u dijalogu svih uključenih institucija', tvrde u HNB-u.

Potraje li – mogu rasti kamate

U HUB-u takvo stanje smatraju privremenim i kažu da bi u suprotnom moglo doći do usporavanja kreditiranja, smanjenja intenziteta tržišne utakmice pa i porasta kamatnih stopa. Zato računaju da će što prije u suradnji s regulatorom osigurati nastavak rada HROK-a. U bankarskim krugovima HNB-u zamjeraju da se prema GDPR-u ponašao lakonski, no prema njihovim informacijama sad je i supervizor intenzivirao aktivnosti na tu temu.

