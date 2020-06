Dinaric Rally: To nije za mamine sinove!

– Zanimljivo je to da prije ovoga nikad nisam organizirao nikakav reli, a još je smješnije da nisam ni jedan ni vozio – odmah na početku razgovora ističe Perica Matijević, koji, pogađate, u rujnu u Hrvatskoj organizira reli kakav u našoj zemlji još nije viđen. I baš u trenutku kada smo i sami pomislili da je to, da se blago izrazimo, u najmanju ruku malo čudno, on nam to i sam priznaje.

– Znam, pomislit ćete da sam neozbiljan, ali moja nemirna i uporna priroda to je prepoznala kao pravi izazov. Okružio sam se s mnogo ljudi, mahom prijatelja i poznanika, koji u tome imaju iskustva i na razne načine mi pomažu, a svojevrsni mentor mi je i organizator jednog od najpoznatijih takvih relija u Europi pa čak i u svijetu – otkriva nam Matijević, inače po struci slikar s diplomom zagrebačke Akademije likovnih umjetnosti i vlasnik male turističke agencije usmjerene na offroad motoekspedicije. Dinaric Rally, kako je odlučio nazvati taj događaj koji će se od 10. do 13. rujna održati na pet planina Dinarskoga gorja u Hrvatskoj, po svojoj definiciji je amaterski cross country offroad rally.

Planine nepoznate i nama i strancima

– To konkretno znači da se radi o reliju u kojem se voze duže dionice kroz veći dio neke zemlje, primjerice mi imamo tri etape ukupne dužine 600 kilometara u kojima će se proći i 13 kilometara uspona. Vozi se gotovo sto posto offroad, često i po jedva označenim i vrlo teškim putovima, makadamu, blatu, zemlji, kroz vodu i preko stijena. Mogu sudjelovati motocikli i quadovi, a da bi uspješno završili reli, vozači moraju biti jako dobro fizički i psihički pripremljeni. Izdržljivost, spretnost, poznavanje mehanike, orijentacija, navigacija, iskustvo, sreća, sve su to faktori koji utječu na to hoće li netko uspješno doći do cilja – pojašnjava Perica Matijević te govori i kako je riječ o jednom od zahtjevnijih tipova relija.

Na pitanje kako to da se odlučio baš za Dinaride, odgovara da je riječ o planinama koje su nepoznate i Hrvatima, a pogotovo strancima i motociklistima. Riječ je o velikom području netaknute prirode, što je iskustvo kakvo se teško može doživjeti i na Alpama i na Pirenejima.

Promotor i prijatelj Dušan Bućan

– To je, izuzev nekih planina na istoku Europe i u Grčkoj, jedino mjesto u Europi gdje se može naći onaj stari, autentični način života, upoznati ili naletjeti na seljaka ili čobana, popiti s njim rakijicu, doživjeti tu neku slavensku priču. Priroda je predivna, sirova, kao stvorena za offroad, koji se može voziti neprekidno stotinama kilometara, što je u već poprilično “civiliziranim” Alpama nemoguće. Posljednjih godina stranci ondje pokušavaju organizirati relije, ali oni ne razumiju alkemiju Dinarida. Ne razumiju povijest, tradiciju, mitologiju, mentalitet dinarske rase, nemaju taj pomalo okultni slavenski i ilirski odnos s prirodom – kazuje Matijević kojeg su upravo Dinaridi na neki način potaknuli da se počne baviti motociklizmom. Prvi put je, kaže, poželio voziti kada je bio na Bjelašnici u susjednoj BiH, i to dok se vraćao s tzv. kanjoninga s rijeke Rakitnice. S obzirom na to da je član HGSS-a od 2002. godine, prošao je mnoge planine, ali tog trenutka se, kaže, osvrnuo oko sebe i shvatio da samo hodanjem nikad neće vidjeti ni pet posto predivnih, skrivenih mjesta do kojih može doći motociklom. Glavna je ideja vezana uz reli da se i Dinaridi na neki način promoviraju, što se zasad pokazalo uspješnim jer zainteresiranih trenutačno ima iz cijelog svijeta, i to doslovno od Australije do Amerike.

– Trenutačno je registrirano tridesetak momčadi, a više od 80 ih je zainteresirano, što znači da planiraju doći, ali je zbog trenutačne situacije s koronom to pomalo neizvjesno. Veliki promotor nam je i naš glumac i moj veliki prijatelj Dušan Bućan koji će također sudjelovati, a na svjetskoj razini nam u promidžbi pomaže Egle Gerulaityte, vozačica relija i novinarka koja piše za najvažnije i načitanije svjetske motomedije – ističe Matijević. I na kraju, svi zainteresirani mogu se prijaviti na stranici dinaricrally.com. Kamp iz kojeg se kreće udaljen je pola kilometra od Knina, a Matijević upozorava da nije riječ o priči za mamine sinove, pozere i “wannabe” avanturiste s preteškim motociklima.