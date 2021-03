Dinamo može tužiti Mamiće, Zoran slobodno može preko granice

Reketarenje, primanje mita, potkupljivanje za funkcije – teške optužbe na račun hrvatskog pravosuđa, od osječkih sudaca pa sve do čelnika Vrhovnog suda Đure Sesse, iznio je odbjegli Zdravko Mamić (61) iz Mostara. Njegova je to reakcija na najnoviju odluku Vrhovnog suda koji je u ponedjeljak uglavnom potvrdio osječku presudu braći Mamić i tako ih pravomoćno osudio na zatvorske kazne zbog izvlačenje najmanje 116 milijuna kuna iz GNK Dinamo. Zdravko Mamić mora u zatvor na šest i pol godina.

– Sramotna je to presuda, a ljudi koji su je donijeli ostat će upisani kao zločinci, kao oni koji su osudili Stepinca ili mlatili Isusa. Puno je u povijesti montiranih procesa, i ovo je takav – ustvrdio je Mamić nakon sat vremena retrospektive o karijeri u Dinamu.

– Spreman sam se u svakome trenutku staviti na dispoziciju Državnom odvjetništvu, USKOK-u i svim institucijama RH da dokažem kako je Đuro Sessa kriminalac i da sam mu ja osobno, kao predsjedniku Vrhovnog suda, donosio novac u kancelariju da bi mijenjao presude – krenuo je Mamić s teškim optužbama pa nastavio:

– Zvonko Vekić osječki je sudac koji mi se približio prije mojih sudskih postupaka u Osijeku, a bio je najbolji prijatelj s predsjednikom mog prvog sudskog vijeća Darkom Krušlinom. Od mene su tražili novac, ukupno sam mu dao više od 500.000 eura koje je trebao podijeliti s Krušlinom i Antom Kvesićem. Vekić je bio predsjednik, a Kvesić član vijeća koje je potvrđivalo drugu optužnicu protiv mene. Dakle, čovjek me reketario, tražio da ga postavim na mjesto predsjednika Županijskog suda u Osijeku jer je tada bio raspisan natječaj. To je čovjek koji je sa svojom prijateljicom i njezinom kćeri proveo sedam dana sa mnom u Dubaiju čekajući Novu godinu. Bio je s još nekim sucima šest puta kod mene u BiH. Ti svi ljudi su bili najmanje 10 do 15 puta moji gosti u loži na Dinamovim utakmicama, kao i utakmicama hrvatske reprezentacije u Maksimiru.

Dinamo može tužiti Mamiće, sud u BiH ne mora priznati presudu 1. Moraju li Mamići vratiti novac klubu? Ne. GNK Dinamo nije podnio zahtjev za naknadu štete jer ne smatra da je oštećen. Novac, stoga, ide u državni proračun, u koji je Zdravko Mamić dužan uplatiti 52 milijuna kuna, a Zoran Mamić 25,9 milijuna kuna. No, Dinamo ipak može naknadno podnijeti tužbu za naknadu štete, u roku od pet godina od pravomoćnosti presude. Za to bi trebao pokrenuti poseban sudski postupak. 2. Ima li BiH obvezu izručenja sad kad je presuda pravomoćna? BiH nema obvezu izručenja svog državljanina. Hrvatska može ponovno tražiti izručenje, koje je prije odbijeno. Druga je mogućnost da naše Ministarstvo pravosuđa dostavi nadležnom sudu u BiH pravomoćnu presudu i zatraži da je tamošnji sud prizna i pozove Mamića na služenje kazne u BiH. No, sud u BiH ne mora priznati tu presudu. Prizna li je, teoretski može i umanjiti kaznu, ako ona nije u okviru sudske i pravne prakse u toj zemlji. Primjer je slučaj pokojnog dr. Ognjena Šimića koji je pravomoćno osuđen na pet godina zatvora, no sud u Sarajevu kaznu mu je upola smanjio. 3. Može li se Mamić žaliti Ustavnom sudu i odgađa li to služenje kazne? Može podnijeti ustavnu tužbu. Usto, na raspolaganju su mu i dva izvanredna pravna lijeka. Prvi je pravni lijek zahtjev za zaštitu zakonitosti, smatra li da je pri suđenju povrijeđen zakon, a njega podnosi glavni državni odvjetnik, na prijedlog osuđenika. Drugi je pravni lijek zahtjev za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude, o kojemu odlučuje Vrhovni sud. Ništa od toga ne odgađa izvršenje kazne. 4. Može li Zoran Mamić i dalje prelaziti granicu? Ne postoje nikakve mjere osiguranja u njegovu slučaju pa može kamo želi dok ga sudac izvršenja ne pozove da se javi u Centar za psihosocijalnu dijagnostiku u Remetinec, odnosno na služenje kazne. Prema dosadašnjoj sudskoj praksi, do toga mogu proteći dva-tri mjeseca. 5. Mora li GNK Dinamo mijenjati upravu zbog pravomoćne presude njegovim bivšim čelnicima? Zoran Mamić dao je ostavku na mjesto direktora i trenera, a Zdravko na funkciju člana Skupštine Dinama i zatražio da ga se razriješi funkcije savjetnika. Presuda otvara pitanje odgovornosti klupske Skupštine koja je osporavala navode u postupcima. (slš)

Nastavio je i dalje o izboru za čelnika osječkog suda.

– Ja krećem u akciju. Vekiću je falio jedan glas Državnog sudbenog vijeća za izbor za predsjednika. Nisam dovoljno kupio, a i prevarili su me. Svaki put dobiva pet glasova, jedan fali. Na kraju Vekić dobije četiri glasa, Vrban šest, jasno da je Vrban to kupio i izlobirao. Samo jedan član DSV-a, Nedjeljko Boban se zove, od mene je uzeo 80.000 eura za glas za Vekića – prozvao je Mamić.

Ispričao je i kako je sucu Darku Krušlinu poklonio sat, koji je i pokazao novinarima u Mostaru.

– Dao sam mu sat od 20-ak tisuća eura, vratio mi ga je iz straha jer je nekoliko osoba vidjelo predaju sata pa je to za njega opasno. Poručio mi je da mu se mogu drukčije odužiti. Krušlin i Vekić su nepozvani bili na proslavi kod odvjetnika Veljka Miljevića. Krušlin mi je tada rekao: “Ja tebe volim, ali bojim se da ću te morati osuditi.” Uhvatio sam ga za prsa, Miljević me skidao s njega. Njih dvojica su i dalje gosti Dinama, u plavom salonu pjevaju: “Ne može nam nitko ništa, jači smo od sudbine”. Za sve imam dokaze, a sve to ima i DORH – sasuo je Mamić.

Prozvani suci nisu htjeli ništa previše komentirati.

– Samo se nadam da će se sve izrečeno istražiti i da će se utvrditi što je istina, a što nije – kratko je poručio Zvonko Vrban, predsjednik Županijskog suda u Osijeku.

– Nemam komentara! Mi smo rekli sve u odluci: potvrdili smo drugu optužnicu i odredili istražni zatvor. U Dubaiju jesam bio, ali ne s njim, zet mi je tamo radio kao liječnik – rekao je Zvonko Vekić.

– Efikasnost provedenog postupka, kvaliteta napisane odluke i činjenica da je odluka potvrđena na Vrhovnom sudu dovoljno govori o utemeljenosti tih navoda. Nemam volje i želje suočavati se s njim na toj razini – rekao je Darko Krušlin koji je Mamiće i osudio.

Đuro Sessa nije odgovarao na pozive, no stiglo nam je priopćenje s Vrhovnog suda: “Predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske nema namjeru odgovarati ili komentirati ponovljene apsurdne i neistinite tvrdnje iznesene na konferenciji za medije u Mostaru.” Nakon što je Zdravko Mamić u priči spomenuo SOA-u, središnju obavještajnu agenciju, jer da ona navodno zna za njegove navode, teško se može očekivati bilo kakva reakcija, kao uostalom i kod još nekih državnih institucija. One u pravilu ne reagiraju na “rekla-kazala” stvari, a takvima, može se shvatiti, drže i izjave Mamića koji je poručio i da se ne vraća u Hrvatsku.

– Dođe li do toga da služim kaznu, služit ću je isključivo u BiH, svojoj prvoj domovini. Ja nikada nisam bio ni formalno bjegunac – naglasio je.

Osim sudaca Mamić je kao suučesnike naveo i svoje svjedoke sa suđenje, reprezentativce Luku Modrića i Dejana Lovrena.

– Novce sam iznio preko računa Modrića i Lovrena. Provjereno znam da na tom poslovnom računu Luka i danas ima nekoliko milijuna eura koje je podijelio sa mnom. On je onda te novce kasnije dao članovima moje obitelji. Pa Lovren i Modrić su sudionici u ovome ako ćemo po tome. Ili smo svi ili nije nitko u ovome!

BiH će razmatrati zahtjev

Ministar pravosuđa BiH Josip Grubeša na naš je upit odgovorio kako njihovo postupanje određuje zahtjev Republike Hrvatske.

– On može biti dvojak. Ili da traže izručenje ili da nam se ustupi izvršenje. Izručenje zbog kaznenog gonjenja ili izvršenja kazne regulirano je Ugovorom između BiH i RH o izručenju. Posebni su uvjeti za izručenje vlastitih državljana, što je u predmetu Mamić slučaj, a oni podrazumijevaju da se ograničava izručenje vlastitih državljana na kaznena djela organiziranog kriminala, korupcije i pranja novca za koja je prema pravu obje države propisana kazna od najmanje četiri godine ili teža kazna, kao i za druga kaznena djela za koja se može izreći kazna zatvora od najmanje 10 godina ili teža kazna. Ovo jasno ukazuje da su obje države imale za cilj da ipak u većini, osim najtežih kaznenih djela, zadrže pravo procesuiranja svojih državljana bez da ih izručuju. Jednako tako, izručenje vlastitih državljana u svrhu izvršenja pravomoćno izrečene kazne zatvora će se dozvoliti pod istim uvjetima kao i za kazneno gonjenje, s tim što kazna zatvora treba iznositi najmanje pet godina – kaže Grubeša.

– Shvaćam želju organa vlasti RH da imenovani bude dostupan njihovim organima gonjenja, ali kako je isti ujedno i naš državljanin, BiH mora cijeniti što je u interesu države i državljanina te s tim u vezi donositi odluku, naravno s ciljem da svi počinitelji kaznenih djela odgovaraju za zločin. Od RH i zahtjeva za međunarodnu pravnu pomoć koji postave pred nadležna tijela vlasti u BiH, ovisi i ono što će BiH učiniti. Za slučaj postavljanja zahtjeva za izručenje, što je uređeno Zakonom o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima, Ministarstvo pravde BiH će takav zahtjev uputiti Tužiteljstvu BiH, koje utvrđuje ispunjenost formalnih uvjeta, te kad to utvrdi istu prosljeđuje Sudu BiH, koji utvrđuje ispunjenost pretpostavki uvjeta za izručenje. Nakon toga ministar pravde može donijeti rješenje o odobrenju izručenja ili odbijanju molbe za izručenje. Ali da ne prejudiciramo, pričekajmo potez Republike Hrvatske – zaključio je.