Dijalog Srbije i Kosova završio s teškim kritikama visokog predstavnika: 'Znam da to šalje negativan signal'

Hitno sazvana runda dijaloga na najvišoj razini između Kosova i Srbije, koja se danas dogodila u Bruxellesu, nije završila nikakvim dogovorom o gorućem pitanju registarskih oznaka, a kamoli dogovorom o daljnjoj normalizaciji ukupnih odnosa, no po prvi put runda tog dijaloga, koji se vodi uz posredovanje Europske unije, završila je vrlo izravnim, javno izrečenim kritikama na račun jedne strane zbog koje nema pomaka u dogovoru.

Ta strana je - prema riječima visokog predstavnika za vanjsku i sigurnosnu politiku EU, Josepa Borrella - Kosovo.

- Važno je da su se obojica odazvali ovom izvanrednom sastanku na visokoj razini, i premijer Kosova Albin Kurti, i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Važno je jer se nalazimo u još jednoj kriznoj situaciji, samo tri mjeseca nakon prošlog kriznog sastanka, a ovaj put kriza je još gora nego u kolovozu. Spor oko registarskih oznaka pogoršao se od kolovoza. Oko 600 policajaca (srpskih policajaca u sastavu kosovske policije na sjeveru Kosova, op.a.) skinulo je uniforme, a ostavke su podnijeli i suci i zaposlenici lokalne administracije. To stvara sigurnosni vakuum na terenu i vrlo krhku situaciju. Misija Eulex i KFOR su prisutni na terenu, ali oni ne mogu preuzeti ulogu policije. To nije njihov mandat - opisao je Borrell razloge zbog kojih je sazvao izvanredni sastanak Kurtija i Vučića u Bruxellesu.

Borrell je to govorio u izjavi po završetku sastanka. Bio je vidljivo frustriran zbog toga što se dijalog o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine pretvorio u izbjegavanje jedne krize za drugom, pod “umjetno” stvorenim rokovima, umjesto da se odnosi normaliziraju sveobuhvatnim sporazumom, o kojem se već dugo ni ne razgovara u tom dijalogu, koji traje već deset godina.

- Današnji sastanak sazvan je zbog odgovornosti lidera da hitno deeskaliraju situaciju, da osiguraju mir i stabilnost. Ali dvije strane nisu se danas složile o rješenju. Postoji odgovornost za neuspjeh pregovora, za bilo kakvu eskalaciju koja se može dogoditi u sljedećim danima. Predložili smo prijedlog koji bi to izbjegao i predsjednik Vučić ga je podržao, ali premijer Kurti nije - rekao je visoki predstavnik EU.

Prijedlog se, prema Borrellovim riječima, sastojao od dvije točke. Prvo, da Kosovo odmah prekine s daljnjim koracima koji se tiču preregistracije vozila sa Sjevernog Kosova. Drugim riječima, da se vlada u Prištini povuče iz najave slanja kazni za vozila koja odbijaju skinuti oznake KM, koje je izdavala Srbija. Priština je najavila da će od 22. studenog, dakle od ponoći, odnosno od sutra ujutro, početi naplaćivati kazne. I drugo, da Srbija prekine s izdavanjem novih registarskih oznaka (KM) za vozila na sjeveru Kosova.

- To je bio prijedlog koji je skoro usuglašen, ali pošto ga nije bilo moguće usuglasiti, ja apeliram na dvije strane da primjene ta dva zahtjeva. To će im dati dovoljno vremena i prostora da pokušaju razriješiti pitanje registarskih oznaka i nastave normalizirati odnose. Izostanak dogovora danas znači da moramo izvući neke zaključke o tome kako se ovaj pregovarački proces vodi. Obavijestit ću države članice EU o ponašanju različitih strana i pomanjkanju poštovanja prema pravnim obvezama. Moram reći da to konkretno ide Kosovo, iako znam da to šalje negativan signal - zaključio je Josep Borrell.

Prije visokog predstavnika Europske unije zasebno je izjavu pred zgradom EEAS-a u Bruxellesu dao predsjednik Srbije.

- Teški dani su pred nama, ali mi ćemo poslušati ono što će biti savjet i zahtjev visokog predstavnika. On je tražio da oni ne primjenjuju kazne, a da mi ne izdajemo nove tablice KM, što smo mi rekli da je u redu. Tako da ćemo mi to poštovati, ponašati se u skladu s tim, a vidjet ćemo što će raditi druga strana. U svakom slučaju pred nama nisu laki dani, ali što je - tu je. Ja mislim da je danas jasno svima u EU, i svima u svijetu, tko je bio konstruktivan, tko je želio dogovor, tko je želio očuvanje mira i stabilnosti. Ono na čemu smo jedino inzistirali je da se, kad pričate o nečemu u budućnosti, moraju poštivati dogovori koji su potpisani. I to je ono što je čitavo vrijeme kamen spoticanja. Neki ne žele da primjenjuje ono što je potpisano, što je svakako dogovoreno. To da se ne primjenjuje, a da se primjenjuje ono o čemu nije ni razgovarano. Što da radite? Ne mislim da imamo ne znam kakvu tragediju, ali da neće biti lako, neće. Ja ću se obratiti građanima Srbije sa svim zaključcima. Želim narodu na Kosovu i Metohiji reći da ćemo mi biti uz njih. Da će njihova država uvijek, bez obzira na sve, biti uz njih - izjavio je Aleksandar Vučić novinarima u Bruxellesu.

Kosovski premijer u svojoj je izjavi rekao da je očekivao da se danas razgovara i francusko-njemačkom prijedlogu sveobuhvatne normalizacije odnosa, a to je prijedlog za kojeg je visoki predstavnik Borrell nedavno rekao da je i njegov prijedlog. No, prema Kurtijevoj izjavi nakon današnjeg sastanka, Borrell je danas praktički odustao od tog prijedloga jer nije želio da dvojica lidera o njemu razgovaraju. Po Kurtiju, lideri se ne bi trebali baviti samo pitanjima poput registarskih oznaka, nego se moraju baviti normalizacijom sveukupnih odnosa, što podrazumijeva i pravno obvezujući sporazum koji bi bio neka vrsta srbijanskog priznanja da je Republika Kosovo neovisna država koja može postati i članicom Ujedinjenih naroda.

