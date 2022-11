Sve je veće razočaranje i sve manje vjere: U ovim zemljama glasa se 'nogama', odlaskom iz njih

Dok je Hrvatska rekordnu izlaznost od 75,3 posto imala 2000., kad je nakon smrti Franje Tuđmana prvi put došlo do smjene vlasti, Crna Gora je prvu smjenu vlasti imala 2020., također uz rekordnu izlaznost birača od 76,6 posto. Znači li to da se velike stranke koje su dugo na vlasti može pobijediti samo uz veliku izlaznost birača? Načelno da, ali ne nužno.



Kukuriku koalicija na čelu sa SDP-om 2011. pobijedila je pri izlaznosti čak i nešto manjoj nego u dva prethodna ciklusa kad je pobjeđivao HDZ s partnerima. Ali, tada je HDZ razočarao svoje birače jer su stranka i njezin bivši predsjednik Ivo Sanader završili na optuženičkoj klupi. BiH i Srbija rekordnu su izlaznost bilježile 90-ih, kad je i u Hrvatskoj izlaznost bila, danas se to čini nestvarno, iznad 70 posto pa su svi pali na 50-ak posto i manje.