Detalji tragedije u Srbiji. Svjedoci: Putnike su upozorili da je most dotrajao, nisu slušali

Srbijanski mediji danas su preplavljeni informacijama o tragediji koja se dogodila u Ovčar Banji gdje je pukao viseći pješački most pri čemu su dvije žene poginule dok je deset osoba ozlijeđeno. Do nesreće je došlo kada su vozači dva autobusa BiH registracijskih pločica u Ovčar Banji napravili pauzu i kada su putnici izašli da se prošeću visećim mostom koji spaja dvije obale rijeke Zapadna Morava. Radi se u putnicima iz Zvornika u Republici Srpskoj koji su krenuli na hodočašće u manastir Đunis koji se nalazi nedaleko od Niša. Navodno kako su prilikom pauze željeli posjetiti manastir Nikolje

- Pod opterećenjem sajla mosta je pukla i svi putnici su pali u vodu. Na terenu su bili vatrogasci, spasioci kao i ekipe Hitne pomoći. Ozlijeđeni se transportiraju do Opće bolnice u Čačku. Preko 50 ljudi je upalo u vodu – bile su prve informacije o nesreći.

U međuvremenu na društvenim mrežama pojavio se i snimak trenutka kada se most srušio. Na mjestu nesreće poginule su 70-godišnja Milena E. i Ljubica M. Prema pisanju medija jedna od stradalih osoba udavila se jer ju je omotala riječna trava dok je drugu stradalu ženu poklopila sajla visećeg mosta koji je pukao.

Za televiziju Prva ljudi koji su bili na mostu rekli su da su putnike upozorili na to da je most dotrajao i da na njemu u isto vrijeme mogu biti najviše tri do četiri osobe. Očigledno kako oni to nisu shvaćali ozbiljno tako da se u trenutku rušenja na mostu nalazilo mnogo više ljudi.

- Krenuli smo da prelazimo most. Jedna grupa je prešla, druga grupa je krenula, most je poprilično bio pun... Jedna grupa je ostala, ja sam bila u grupi koja je ostala i samo vidite da se most ruši i pada – kazala je za medije jedna od žena koja je bila očevidac nesreće.

Očevici kažu i kako je svećenik vikao “po četvero samo”, ali i da ljudi nisu slušali. Prema nekim izjavama na mostu je u trenutku rušenja bilo tridesetak ljudi dok drugi tvrde da ih je na mostu bilo i pedesetak.

-Kada sam pala dolje ne znam niti što je bilo. Samo najednom, borim se. A noga mi upala između žice i drveta. Onda sam nekako povukla, skupila snagu i izašla gore. Sreća pa sam znala da plivam – riječi su jedne od žena koja je pala u rijeku i uspjela da se spase.

Jedna od onih koja je pala s mosta i uspjela da se spasi je Zlatokosa Palangetić koja je rekla kako se u trenutku rušenja nalazila na početku mosta kada su držači počeli da pucaju. Kaže kako je tom prilikom doživjela stres ali i da je uspjela da dopliva do obale.

-Došlo mi je da plačem, nisam znala što se događa kada je most krenuo da puca. Pomislila sam da je kraj. Samo odjednom su držači mosta počeli da pucaju i da se razdvajaju. Stvarno sam pomislila da ću se udaviti – kazala je Palangetić.

Jedan od preživjelih kazao je i kako su svi, kada je most pukao, poletjeli u vodu kao i da su ljudi vrištali i zapomagali. Prema njegovim riječima više od 30 ljudi je palo u vodu.

-Uspio sam da uhvatim jednu ženu koja nije znala da pliva. Na žalost, nije davala znake života, bilo je kasno. Ne znam što bih rekao, bilo je jezivo – rekao je taj preživjeli.

Večeras je ravnatelj Opće bolnice Čačak Dejan Dabić kazao kako su 3 osobe teško ozlijeđene u toj nesreći te da one imaju ozljede kralježnice radi čega su prebačene u Beograd na dalje liječenje. Od hospitaliziranih u Čačku dvije pacijentice su zbrinute na Odjelu intenzivne njege od kojih jedna ima višestruke prijelome karlice i slabinskog pršljena dok druga ozlijeđena osoba ima nagnječenje pluća. Ostali ozlijeđeni su zadobili lakše ozljede i najvjerojatnije će u petak biti pušteni na kućno liječenje.

Oglasio se i gradonačelnik Čačka Milun Todorović koji je rekao kako će Grad Čačak zajedno s Vladom Srbije utvrditi odgovornost za ovu tragediju koja je odnijela dva života.

-Prema mojim saznanjima na mostu je postojala tabla koja je upozoravala da se na mostu istovremeno ne smiju naći više od četiri osobe. Taj most nikada službeno nije dobio dozvolu i nije bio ni ozakonjen. On je napravljen šezdesetih godina prošlog stoljeća praktično na divlje. Mi ne bježimo od odgovornosti. Utvrdit ćemo sve okolnosti, ali ove dvije žene nitko ne može da vrati. Tužan sam ali i ponosan na sve koji su sudjelovali u spašavanju ljudi iz Morave, na zdravstvene radnike i ostale spasitelje.

Pacijente je bolnici obišao i gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović koji je najavio kako će dvije smrtno stradale žene biti sahranjene u subotu i da će toga dana najvjerojatnije biti i dan žalosti u Zvorniku.

-Želim da se zahvalim svima koji su se našli pri ruci našim sugrađanima. Dio ljudi koji su bili na putu k manastiru Ðunisu već se vraća u Zvornik. Osmero ih još ostaje ovdje – rekao je Stevanović.