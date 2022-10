Ispovijest muškarca (40) iz Srbije koji je ukradena beba: 'Imam dvije majke i najbolje su prijateljice'

Mlađan Radivojević ima 40 godina i prvi je riješen slučaj krađe beba u Srbiji. Konačno je upoznao svoju biološku majku.

'Moja prava majka i majka koja me odgajala sada su dvije najbolje prijateljice', priča Radivojević za Telegraf.rs, mladić kojem nije bilo ni na kraj pameti da će jednog dana saznati da su ga još u rodilištu ukrali iz majčinih ruku.

Prije dvije godine slučajno je saznao da ljudi s kojima je odrastao zapravo nisu njegovi biološki roditelji. Živio je u uvjerenju da živi u sretnoj obitelj, a onda je saznao, u tom trenutku za njega gorku istinu, da je ukraden iz rodilišta. Pokušao je saznati što se dogodilo, ali nailazio je na zatvorena vrata nadležnih službi.

No kasnije se ispostavilo da je njegova strina, koja je radila u policiji, svo vrijeme znala pravu istinu. 'Radila je na odjelu za izdavanje osobnih dokumenata. Znala je sve, ali je šutjela. Sama mi je rekla, kada sam je pitao, da ništa ne zna, te da me rodila neka Romkinja. To nije bila istina i danas više nismo u kontaktu', priča Radivojević.

Mlađan je rođen 3. travnja 1981. godine, kada su ga od majke odvojili i odnijeli umotanog u bolničkoj posteljini. Nakon skoro četiri desetljeća pokucali su mu na vrata i rekli kako je on ukradena beba, odvojen od majke, oca i brata blizanca.

Foto: Frank May/DPA Illustration - Symbolic picture family, Germany, city of Osterode, 12. April 2019. Photo: Frank May | usage worldwide /DPA/PIXSELL

'Zvali su me i rekli da su pronašli moju pravu majku. Otišli smo kod nje, a ona mi je na ulazu rekla: 'Ajde Mićo'. Rekao sam da ja nisam Mića i ništa mi nije bilo jasno. Onda sam vidio čovjeka koji je isti ja, to je zapravo bio moj brat', priča Mlađan svoju nevjerojatnu priču.

Nakon čak četiri DNK analize potvrđeno je da je njegova biološka majka Milica Milojević, a druga majka Verica, koja ga je odgojila. 'Ja njih ne dijelim. Živim kod Verice, a posjećujem Milicu. One su isto sada prijateljice. Moju biološku majku obožavaju i moja djeca. Kada sam počeo istraživati što se dogodilo, moja majka Verica svo je vrijeme bila uz nas. Ona nije znala da sam ja ukraden. Ona i otac čekali su na usvajanje dvije godine i jednog dana dobili su mene, a iz socijalne službe rekli su im da me mogu vratiti ako im se ne svidim'.

Mlađanova priča prvi je rasvijetljen slučaj ukredene bebe iz rodilišta u Kruševcu. Na datum njegova rođenja, u bolničkoj arhivi, stoje dva imena i prezimena, te lažno ime majke i oca. Danas je zahvalan na svemu, sretan što je našao biološku majku i što je pravda zadovoljena.

