Detalji pucnjave: 'Ranjen je krenuo prema uglu ulice potpuno nesvjesno, drugi policajac uzvratio je vatru'

Trideset čahura porazbacanih po Markovu trgu pronašli su policajci nakon detaljnog očevida koji su, osim na mjestu na kojem se dogodio sam napad, morali provesti na još dvije lokacije u Zagrebu. Drugi očevid proveden je u Ulici Jabukovac u kojoj se napadač, 22-godišnji Danijel Bezuk, ubio dvadesetak minuta nakon što je iz kalašnjikova počeo sumanuto pucati prema zgradi Vlade RH ispred koje su stajala trojica policajaca, dok je onaj treći policija obavila u šumarku između Tuškanca i Jabukovca na mjestu na kojem je Bezuk odbacio kalašnjikov.

Informacija o pronađenih čak trideset čahura govori nam da je mladi napadač prema Banskim dvorima, pred kojima je tada stajala trojica policajaca, pucao sve dok nije ispraznio cijeli spremnik u koji stane točno trideset metaka. To što su neke od pronađenih čahura bile poprilično udaljene jedna od druge, u kombinaciji s još jednom informacijom koju su jučer potvrdili oni koji su čuli same pucnjeve – da se rafalna paljba čula u dva-tri navrata – znači da se Danijel Bezuk okretao uokolo te čak i napravio nekoliko koraka i uzeo barem jednu do dvije kratke pauze prije nego što je ponovno nastavio s paljbom.

Odbačeni kalašnjikov

Nakon što je Bezuk ispraznio cijeli spremnik, jedan od trojice policajaca, koji se i sam našao pod paljbom te je pukom srećom nije ozlijeđen, iskoristio je priliku te izvadio pištolj i zapucao prema napadaču, koji se tada dao u bijeg. Odmah nakon ranjavanja policajcu je u pomoć pritrčala kolegica, policajka koja je u sklopu unutarnjeg osiguranja bila u zgradi Vlade.

– Kolegica, inače naša sindikalna povjerenica, izletjela je van čim je čula pucnjavu i bila je cijelo vrijeme s Oskarom. Ubrzo je došla i trgovkinja, na čemu smo joj izuzetno zahvalni – kazao je Nikola Kajkić, predsjednik Nacionalnog sindikata policije MUP-a, čiji je Oskar član.

Kajkić je danas iz Vukovara došao u Zagreb, no do ranjenog policajca nije mogao zbog mjera koje se strogo poštuju u bolnici. I ministar Božinović s ranjenim je policajcem razgovarao videolinkom, dok se ranjeni policajac samo nakratko čuo s bratom.

– Nismo sretni, pitanje je što će biti s njegovom šakom, ona ne funkcionira. Oskar je bratu kazao da se sve dogodilo u trenutku. Bio je svjestan da je netko na njega pucao, da je ranjen, ali nakon ranjavanja krenuo je prema uglu ulice potpuno nesvjesno. Drugi policajac koji je bio u onoj kućici ispred Sabora uzvratio je vatru, to se vidi i na videosnimci – govori Kajkić, koji je istaknuo i kako je Nacionalni sindikat policije izdvojio 7500 kuna jednokratne pomoći za Oskara, a financirat će sve troškove liječenja i rehabilitacije koji ne budu pokriveni preko HZZO-a.

Iako je gotovo odmah nakon napada, kako tvrde u PU zagrebačkoj, s događajem upoznat cjelokupan operativni sustav policije koji je svim snagama krenuo u potragu za napadačem, čemu su svjedočile i scene desetaka dugim cijevima naoružanih pripadnika interventne i specijalne policije koje su okružile prostor, kao i helikopter koji je nadlijetao cijelo područje, dojava o tome da im se pred kućom nalazi tijelo mrtvog muškarca stigla je od stanovnice Ulice Jabukovac. S obzirom na to da je oružje kojim si je Bezuk presudio bio pištolj, a ne automatska puška, ubrzo su policijske snage krenule pretraživati šumovito područje koje u tom dijelu grada i pronašli odbačeni kalašnjikov sto-dvjesto metara dalje. A još popriličnu količinu oružja pronašla je u obiteljskoj kući u kojoj je Danijel živio s roditeljima tog istog dana i sisačka policija. Oni su po nalogu suda na dvije adrese u mjestu Kletište i na jednoj adresi u mjestu Krajiška Kutinica na području Kutine obavili pretragu doma i drugih prostorija kojima se koristio napadačev otac Zdenko Bezuk (59).

– U dvorišnim gospodarskim prostorijama u mjestu Kletište pretragom su pronađene dvije puške s optičkim ciljnicima i prigušivačem i 1169 komada raznog streljiva, koje je 59-godišnjak posjedovao ilegalno. On je i uhićen te uz kaznenu prijavu zbog nedopuštenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, predan u ponedjeljak navečer pritvorskom nadzorniku – kazali su u PU sisačko-moslavačkoj.

Zdenko Bezuk je u utorak doveden u Općinsko državno odvjetništvo u Sisku gdje je ispitan, nakon čega je, zbog nepostojanja osnova za određivanje istražnog zatvora, pušten da se brani sa slobode. Ranjeni je policajac, koji je prošao višesatnu operaciju ruke, pri svijesti od ponedjeljka navečer. Dobro se oporavlja i u Vinogradskoj će ostati još tjedan dana. U tijelu će mu ostati i jedan metak kojim je pogođen pred zgradom Vlade RH.

‘Policajac duša od čovjeka’

– Metak je duboko uz krvne žile zdjelice, a po principu ratne kirurgije, metak ili geler se vadi u slučajevima kad je to jednostavno, ali kada vađenjem prijeti opasnost zbog neposredne blizine dubokih krvnih žila, metak ostaje unutra – objašnjava prof. Mario Zovak, v. d. ravnatelja KBC Sestre milosrdnice, inače kirurg i subspecijalist abdominalne kirurgije te kirurške onkologije.

– Pokušao sam ga nekoliko puta nazvati na mobitel, ali nisam uspio, valjda je ugašen, pa sam mu poslao poruku da mu želim što brži oporavak i da se nadam kako ćemo opet moći zaigrati jedan protiv drugog. Nisam ga pretjerano dobro poznavao, bili smo na piću nekoliko puta nakon što bismo odigrali meč, ali tu sam stekao dojam da je prava poštenjačina i duša od čovjeka – kazao nam je jedan od sudionika rekreativne teniske lige „Glavno da se igra“ u kojoj se natječe i Oskar.

– Njemu je trenutačno najpotrebniji mir i zdravstvena skrb, a mi mu ovim putem želimo izraziti podršku za što brži oporavak i povratak u normalu. Kada se situacija malo smiri, kontaktirat ćemo s njim i njegovim bližnjima kako bismo mu pomogli na tom putu – poruka je koju je Danko Greiner uime cijele lige uputio ranjenom policajcu.