Detalji pucnjave na Markovu trgu: Iz automatskog oružja pucao je u smjeru trojice policajaca

Zagrebačka policija priopćila je da nastavlja kriminalističko istraživanje vezano za pucnjavu na Markovu trgu u kojem je ranjen policajac.

"Jučer, 12. listopada 2020. godine na tri lokacije u Zagrebu i to: na Trgu svetog Marka, u Ulici Jabukovac i Ulici Dubravkin put, uz stručnu pomoć Ekipe za očevide Policijske uprave zagrebačke i vještaka Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja "Ivan Vučetić" obavljeni su očevidi kojima je rukovodilo Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu. Očevidima je utvrđeno da je 12. listopada, oko 8 sati, 22-godišnji hrvatski državljanin došao na Trg svetog Marka te iz automatskog oružja ispalio više hitaca u smjeru trojice policijskih službenika koji su se u tom trenutku nalazili tamo, odnosno obavljali poslove osiguranja štićenih objekata pri čemu je teško ranio 31-godišnjeg policijskog službenika", kažu iz policije.

Video: Nakon napada na policajca pristup Markovom trgu je ograničen!

Policija kaže da je dio hitaca ispalio i u smjeru objekata zbog čega su nastala oštećenja fasada, dok ozlijeđenih osoba koje su se u tom trenutku nalazile u objektima nije bilo. Potom je jedan od policijskih službenika iz službenog vatrenog oružja prema počinitelju ispalio nekoliko hitaca nakon čega se 22-godišnji počinitelj dao u bijeg, odnoseći sa sobom vatreno oružje koje je uporabio.

Video: Stric napadača s Markova trga: "Da je divljak, pijanac ili agresivan, znalo bi to selo. On to nije bio. Shrvani smo."

"Odmah nakon saznanja o pokušaju teškog ubojstva policijskih službenika i bijega u tom trenutku nepoznatog počinitelja, s događajem je upoznat cjelokupni operativni sastav policije te je sa svim raspoloživim policijskim snagama krenulo intenzivno traganje za njim, dok je liječnička pomoć ozlijeđenom 31-godišnjem policijskom službeniku pružena u KBC Sestre milosrdnice gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen zbog prostrijelnih i strijelnih rana. Pola sata nakon tog događaja, tijekom intenzivnog traganja za počiniteljem, policija je zaprimila dojavu o muškoj osobi koja je najvjerojatnije počinila samoubojstvo vatrenim oružjem, a koja leži na tlu na Tuškancu u Ulici Jabukovac", dodaje se u priopćenju.

"Dolaskom na mjesto pronalaska tijela utvrđeno je u prvom koraku, da se radi o mlađem muškarcu, 22-godišnjem hrvatskom državljaninu te da bi prema osobnom opisu i ostalim utvrđenim okolnostima te prikupljenim sumnjama, ta osoba mogla biti počinitelj kaznenog djela na Trgu svetog Marka. Pored tijela pronađeno je vatreno oružje kojim je, sumnja se, počinio samoubojstvo.

Na trećoj lokaciji pronađeno je automatsko oružje odbačeno na zelenu površinu, za koje se sumnja da ga je koristio prilikom ranjavanja policijskog službenika na Trgu svetog Marka, a što će se utvrđivati tijekom naloženih vještačenja", kažu iz policije.

Također, jučer, 12. listopada, po nalogu suda, na dvije adrese u mjestu Kletište i na jednoj adresi u mjestu Krajiška Kutinica na području Kutine, obavljene su pretraga doma i drugih prostorija koje koristi 59-godišnjak s područja Kutine. Na adresi u mjestu Kletište pretragom su pronađene dvije puške s optičkim ciljnicima i prigušivačem i 1169 komada raznog streljiva. Zbog počinjenog kaznenog djela Nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari, uhićen je i uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku.