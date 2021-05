Detalji napada u Podstrani: Dvojica Poljaka izboli mladića zbog žene?

Mladić N. B. (20) koji je jučer teško ozlijeđen na plaži u Podstrani bori se za život u splitskoj bolnici. Zadobio je ubodnu ranu u prsište, ispod prsne kosti, a oštrica noža zahvatila mu je jetru i želudac.

Kako doznaju 24sata, izgubio je puno krvi no u trenutku dolaska Hitne pomoći bio je kontaktibilan. Odmah po primitku u KBC Split završio je u operacijskoj sali.

Mladić i njegov prijatelj jučer oko 17 sati sjedili su ispred kuće na području Grljevca i zabavljali se, a u jednom trenutku plažom su prošla dva para. Riječ je o poljskim turistima, a mladići su, prema riječima mještana, komentirali jednu ženu među njima.

- A priča se da su se naši momci zezali, ali ne znam u kojem je smjeru išla ta zezancija. To je primijetio jedan od Poljaka koji im je prišao i gurnuo našeg mladića. On vam je onako mršav, ali je žilav i uzvratio je Poljaku, gurnuo ga je. U tom trenutku doletio je drugi Poljak, kako smo čuli riječ je o bratu ovog prvog, on je navodno imao nož i tu je došlo do ranjavanja mladića – kažu mještani, dodajući da nije riječ o problematičnim mladićima.

Svih četvero poljskih državljana potom se automobilom dalo u bijeg. No kako su bili u automobilu poljskih registarskih oznaka, a mještani su zapamtili i marku i registraciju, policija ih je uspjela brzo uhvatiti nedaleko od Splita, kod benzinske postaje.

Policija 24-godišnjeg Poljaka koji je mladića ranio tereti za ubojstvo u pokušaju.

- Policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje nad dvojicom 24-godišnjih državljana Poljske provedenim zbog sumnje da je jedan od njih ostvario obilježja kaznenog djela Ubojstvo u pokušaju iz čl.110 u svezi čl.34 Kaznenog zakona RH na štetu 20-godišnjeg državljanina RH, dok je za drugog utvrđena sumnja da je ostvario obilježja prekršaja iz čl. 6 Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira - priopćila je danas policija.

Iz policije su također potvrdili da je jučer oko 17 sati na plaži na području Podstrane došlo do verbalnog, a potom i fizičkog sukoba u kojem su sudjelovali prijavljeni i 20-godišnjak kojom prilikom je jedan od njih nožem zadao ubodnu ranu 20-godišnjaku koji je s teškim ozljedama hospitaliziran.

- Po dovršenom kriminalističkom istraživanju protiv prvonavedenog 24-godišnjaka podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu, te je predan policijskom pritvorskom nadzorniku, dok će se drugi uz optužni prijedlog dovesti na nadležni Općinski prekršajni sud - stoji u priopćenju.