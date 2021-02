E-mailom tražio poništenje stečaja u subotu u 10 sati, odmah potom počinio krvoproliće

Branko Koloper šibenski poduzetnik koji je ubio četvero ljudi, a potom i sebi presudio poslao je zahtjev zadarskom sudu za poništenjem stečajnog postupka u deset sati, točno u vrijeme za kada je zakazao sastanak u skladištu u Šibeniku i potom počinio nezapamćeno krvoproliće.

- Tražio je u mailu od predsjednika trgovačkog suda u Zadru da poništi stečajni postupak protiv njegove tvrtke!? U dopisu se žalio na stečajni postupke i stečajnu upraviteljicu da mu prodaje tvrtku u bescjenje... Riječi su ovo policijskog inspektora iz istrage s kojim smo razgovarali nakon konferencije za novinare u Šibeniku, a koju je o nezapamćenom krvoproliću održala Šibenska policija.

- Bilo je puno njegovih dopisa koje smo izuzeli iz opširne dokumentaciju o stečajnom postupku tvrtke Matkol i činjenica je da se on do posljednjeg trenutka nadao da će temeljem vrijednosti svojih nekretnina i pokretnina uspjeti vratiti svoje dugove. Ovo je neslužbena informacija, no mi imamo podatak da se sudu obratio i odmah poslije stečajnog postupka u srijedu 27.01. U Zadru gdje se i na samom ročištu nije slagao s visinom procijenjene imovine. On pri tom nije prijetio Radojki Danek i njezin također ubijeni suprug nije bio s njom da je štiti nego ju je uvijek vozio na sastanke. Da je prijetio mi bi ga priveli, kao što smo ga priveli i u dva navrata kada je bio prijavljen za obiteljsko nasilje 2009.godine i 2018. godine, tada smo mu i oduzeli oružje, a ovo s kojim je počinio ubojstva, kineski kalašnjikov, kao i pištolj, lovačku, zračnu pušku i brojno streljivo je posjedovao ilegalno - rekao nam je naš policijski izvor.

Nakon informacija da je dan ili dva ranije zatražio poništenje stečaja, da se žalio na Radojku Danek, nazvali smo trgovački sud u Zadru i naš upit iz suda su nam odgovorili promptno:

- Vezano za Vaš današnji upit, mogu Vas izvijestiti da navod policijskog inspektora na koji se pozivate nije točan, i to u jednom vrlo bitnom dijelu. Branko Koloper poslao je mail ovom sudu i to uredu predsjednika, ali ne dan ili dva prije krvoprolića kako to "precizno" navodi policijski inspektor, već je to učinio u subotu, 30. siječnja 2021. oko 10 sati. S obzirom da je podnesak poslan na službeni mail u neradni dan, ja sam ga vidio kući oko 19 sati i to sasvim slučajno jer imam običaj navečer na mobitelu provjeravati službeni mail. Odmah po saznanju stupio sam u kontakt sa PU Zadarskom, a kasnije i sa šibenskim policajcima koji su radili na tom predmetu. U dogovoru s krim-policajcima iz Šibenika navedeni mail sam proslijedio na dvije adrese e-Pošte u MUP-u RH, što se može lako provjeriti. Inače, bez namjere da otkrivam sadržaj tog dopisa, on je bio naslovljen na stečajnu sutkinju, a poslan je putem ureda predsjednika suda. U mailu nije bilo ni prijetnji, niti bilo kakve naznake da bi se moglo dogoditi ovakvo krvoproliće. Radi se o uobičajenom podnesku, kakvih je u stečajnim postupcima na stotine. Bilo bi dobro da svi sudionici postupaka vezanih uz ovaj strašni događaj budu vrlo oprezni i vrlo precizni u svojim izjavama. Ne mogu reći, bez uvida u spis, je li bilo zahtjeva za razrješenje stečajne upraviteljice, takav podatak može Vam naknadno dati glasnogovornica suda, svakako nakon uvida u spis - stoji u dopisu Predsjednika suda Tomislava Jurline.

Naši policijski izvori su nam i kronološki objasnili kako se odvijala tragedija koja je šokirala Šibenčane i zavila u crno mnoge obitelji. Iz onoga sto policija zna, čini nam se, da još uvijek nije sigurno je li Koloper došao s namjerom da ubije ili je htio još jednom raspraviti o svemu, a na to ukazuje i mail sudu, no da je bio spreman počiniti ubojstva jasno je iz činjenice da je nosio automatsku pušku sa sobom. Naime, sastanak je bio zakazan za deset sati, a troje ljudi, stečajna upraviteljica Radojka Danek, suprug joj, te poduzetnik koji je trebao ući u skladište Toni Šparada, ubijeni su oko 11 sati.

- U automobili Branka Kolopera također su pronađeni spisi iz stečajnog postupka, no zbog činjenice da u Ražinama nema kamera mi nismo sigurni je li on i bio sat vremena s njima ili je došao kasnije i ubio ih na liči mjesta ispucavši u njih na desetke metaka iz automatskog oružja. Iza 12 sati smo ga tek uhvatili kamerom u autu i to ne u njegovu nego u automobilu ubijenog 62-godišnjaka kojeg je uzeo možda i zato da ga se ne primijeti u Vodicama i tamo je sačekao Tedija Slamića oko 13,23 sati i ispucao dvadesetak metaka. Dva kilometra dalje za pola sata ili sat Koloper se ubio iz automatske puške i našli smo ga nakon dojave građana iza 18 sati - rekao nam je ovaj policijski inspektor i pojasnio zašto se prvo doznalo za ubojstvo u Vodicama iako je počinjeno dva sata kasnije.

- Jedan član obitelji jednog od ubijenih u Razinama je znao za sastanak kod spornog skladišta i kada je vidio da mu se član obitelji ne javlja otišao je u Ražine, opet zvao i čuo mobitel iza zatvorenih vrata. Tada je ili kroz prozor ili se popeo vidio nepomična tijela - ispričao nam je o stravičnom događaju policijski inspektor.

- Policija je u 12.56 sati prvo zaprimila dojavu da je u Vodicama u Mercedesu pronađeno tijelo 47-godišnjaka. Utvrđeno je da se radi o pucnjavi. U 13.23 sata policija je zaprimila dojavu od Hitne pomoći o još tri mrtve osobe. Utvrđeno je da se radi o 42-godišnjaku, 62-godišnjaku i 61-godišnjakinji koji su umrli nasilnom smrću i da na tijelu imaju prostrjelne rane. Građanin je dojavio za vozilo za kojim je bila raspisana potraga, a kraj vozila je pronađeno i mrtvo tijelo osumnjičenog. Sva tijela su prevezena u bolnicu na obdukciju. Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrdili smo kako je počinitelj 30. siječnja prvo koristeći automatsko oružje, kinesku verziju kalašnjikova, nešto prije 11 sati ubio tri osobe na području grada Šibenika nakon čega se automobilom ubijenog 60-godišnjaka zaputio prema Vodicama. U Vodicama je parkirao ispred trgovine u vlasništvu 47-godišnjaka čekajući ga i u trenutku kada je on odlazio, ispalio je rafal prema automobilu.

Nakon što je ubio 47-godišnjaka osumnjičeni se uputio prema izlazu iz Vodica. Krenuo je s ceste na makadamski put i iz istog automatskog oružja sebi je oduzeo život. Osim korištenja automatskog oružja isti je nelegalno posjedovao jedan pištolj, zračnu pušku s optikom i streljivo, ukupno 302 komada streljiva – službeno je kazao o slučaju načelnik šibenske policije Ivica Kostanić i također potvrdio da se sve dogodilo zbog neriješenih poslovnih odnosa.

Lokalni mediji su odmah nakon ubojstava u subotu izvijestili da je Koloper bio vlasnik nekad poslovno uspješnih pekara, donator mnogih manifestacija i sportskih i zabavnih, a da je imao problema s cijenom brašna sa tvrtkom u vlasništvu Tedija Slamića. Koloper je prema tim navodima dugovao preko 100.000 kuna Slamiću, ali i bankama i ukupno je navodno imao dug od oko 4,5 milijuna kuna. No vjerovao je da njegova imovine i nekretnine i brojne nekretnine vrijede dovoljno i da ih stečajna upraviteljica koju ju ubio kao i njezinog supruga prodaje u bescjenje. Drugi ubijeni poduzetnik Toni Šparada je navodno stradao kada je preko treće osobe kupio nekadašnju imovinu Kolopera.

- Koliko god se borio za svoje nije imao pravo uzeti pravdu u svoje ruke i ubiti ih. Policiji Koloper nikog od njih nije prijavio, jer da je mi bi postupali - rekao nam je na kraju nas izvor iz istrage.