Detalji incidenta u Zadru: Slovenac je nesuvislo vikao, sjedio je točno u kutu koji nije bio pod video nadzorom

Slovenac (44) osumnjičen za teško ubojstvo u pokušaju u luci Gaženica jest bio na putovanju prema Crnoj Gori, ali na zadarskom području boravio je već nekoliko puta.

Hrvatska policija je naime u suradnji sa slovenskim kolegama provodi veliku istragu o svim aspektima drame koja je mogla završiti puno većom tragedijom od ranjavanja jednog policijskog službenika i propucavanja inventara benzinske pumpe, među ostalim i točionika za gorivo.

Večernji list je od policijskih izvora doznao dosadašnje detalje istrage koji definitivno upućuju da je riječ o osobi koja je najvjerojatnije u naletu ludila pucala u niz navrata prema policiji, ali i koja je, moguće je u tom sumanutom pohodu možda dijelom i znala što čini.

- On je normalno uparkirao svoj automobil na benzinsku crpku. Riječ je o starijem automobilu, na kojem je bio kajak i može se zaključiti da je došao kao ribič. Bio je i u brzinskoj postaji, navodno sasvim suvisao, te je nešto i kupovao, možda i mijenjao eure. No, u jednom trenutku nakon zatvaranja benzinske crpke on je izvadio stolicu točno na kut pored točionika za gorivo, na mjesto koje kamera ne pokriva!? On dok je sjedio na tom nije nam bio pod video nazorom i kao da je znao zašto sjedi na tom mjestu s kojeg je pucao u more, u pod, naposljetku i na policajku koja je bila u ophodnji. Vidimo ga na kameri jedino kad uzima naoružanje i u moru… - rekao nam je naš policijski izvor i nastavio:

- Vikao je nesuvislo u jednom trenutku je viknuo F. Police i pucao. Nije točna informacija iz medija da smo mu pucali u gume. Ne, mi smo ga okružili i nismo mu dozvolili da priđe automobilu, ali smo ih za svaki slučaj ispustili kako nikako ne bi mogao pobjeći. Sve je trajalo od 22.45 do 6.30 sati i u to vrijeme su naši policajci a tu su bili i policajci iz Splita i iz Lučkog bili u kontaktu sa slovenskim kolegama, pa posredno i s njegovom obitelji i od njih smo doznali da počinitelj ima psihičkih problema. Stoga ali i zbog činjenice da je nije mogao doći do druge strane benzinske na kojoj su tankovi mi smo odlučili da ga nećemo pucnjem ukloniti nego pregovorima. Na kraju je totalno umoran i nestabilan popustio i skočio u more nakon čega smo ga i uhvatili. Prema sadašnjim informacijama on je jest psihički nestabilan, ali mi ćemo posao odraditi do kraja - rekao nam je nas izvor iz policije.

Slovenski državljanin navodno imena Janez, utvrdili su policajci provjerom kod slovenskih kolega, u dosjeima ima jedino dva prometna prekršaja, no Hrvatska policija nastavlja istragu.

- On je s prijateljem možda dva puta bio kod Biograda i provjerit ćemo svaku informaciju vezanu za njegov boravak ovdje - zaključio je naš policijski izvor.

Navodno je tvornički radnik Na biogradskom području nismo uspjeli doznati gdje je Slovenac dolazio i radi li se o apartmanu ili kampu. Da ovaj put ide u Crnu goru, policiji je rekla navodno majka. Slovenac je navodno tvornički radnik…

