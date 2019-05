Demokratski socijalizam: ‘BMW nacionalizirati i uvesti samoupravljanje’

Kevin Kühnert, lider Jusoa, mladeži njemačke Socijaldemokratske stranke (SPD) dao je Die Zeitu intervju u kojem je izložio smjernice prema kojima bi se trebali kretati poklonici lijeve ideje.

Nakon intervjua, Kühnertom i njegovim idejama (29-godišnjak je deklarirani homoseksualac i poklonik komunizma) odmah su se pozabavili praktično svi njemački mediji. Jer, u tom intervjuu mladi ljevičar istaknuo je kako je nemoralno zarađivati na tuđem prostoru za život, odnosno biti vlasnikom više stambenog prostora nego vam realno treba.

Foto: DPA/Pixsell Kevin Kühnert (29), lider Jusoa, mladeži njemačkog SPD-a, zalaže se za skretanje ulijevo

A onda se očešao i o oslonac kapitalizma, korporaciju, rekavši kako bi kompanije poput BMW-a trebale prijeći u vlasništvo radnika.

Tko će, ako neće mladi

– Treba to učiniti demokratskim kanalima. Bez kolektivizacije nadvladati kapitalizam je nezamislivo. Nije me briga stoji li uz ime BMW-a stoji ‘državna automobilska kompanija’ ili ‘samoupravno poduzeće’ ili ako se odluči da društvu ovakav BMW uopće ne treba. Bit je da se distribucija profita odvija kontrolirano na demokratski način. A to isključuje da je vlasnik kompanije neki kapitalist – rekao je Kühnert.

Odmah je primijećeno da, za razliku od svojih kolega, koji demokratski socijalizam tek deklariraju, Kevin Kühnert u njega doista i vjeruje. Realno, takve ideje nisu nešto neočekivano. S jedne strane ljudi su pritisnuti načinom života koji nudi moderni kapitalizam, a koji je dosta daleko od onoga kako je izgledalo najsnažnije europsko gospodarstvo, primjerice, 70-ih godina. A s druge strane, populističke alternative ne nude bitno više od trgovine strahom, pri čemu se već pomalo pokazuje da tome europski puk ipak nije baš sklon. Pogotovo jer u takvom diskursu u kojem prevladava migrantofobija ne ostaje previše prostora za teme o gospodarstvu i kvaliteti života. Neka reakcija slijeva morala se dogoditi, a ovakva reakcija krajnje lijevim idejama pokazuje i kako su amalgami kakve su bile stranke lijevog centra 90-ih godina propali eksperiment.

Održiva ljevica koja bi bila prihvatljiva i centru očito ne može proći. I sada se u njemačkom SPD-u nakon propasti Martina Schulza javljaju mlađi političari kojima je očito kompromis s demokršćanima nešto krajnje neprihvatljivo jer ideje kakve je iznio šef Jusoa (Jungsozialisten) nemaju baš nikakve dodirne točke s CSU-om ili CDU-om? Ali, upozorava Der Spiegel, sličan smo scenarij već vidjeli s Gerhardom Schröderom koji nije oklijevao u javnosti reći kako je “dosljedni marksist” čija je namjera dokinuti privilegij vladajuće kaste. Sve dok nije došao na vlast pa onda napravio, kažu kritičari, najveći udar na socijalna prava u povijesti Njemačke.

Komentari na Kühnertov intervju zapravo su očekivani. SPD-ovac Ralf Stegner tvitao je u obranu mlađeg kolege navodeći kako je on govorio o modelu demokratskog socijalizma, ne o njegovim perverzijama misleći valjda na to da je po njemu Kühnert vjerodostojan u svojim razmišljanjima jer reflektira ono što u ovom trenutku tišti društvo, no ipak daje prijedloge koji su izvan okvira u kojem SPD djeluje. Nije netočno, u Njemačkoj vlada nestašica stambenog prostora dok je automobilska industrija na prekretnici. SPD-ovci iz Seeheimer Kreisa, konzervativne frakcije upitali su se “čega se to Kühnert napušio, a što god da je sasvim sigurno nije legalno”.

Svi jednako siromašni

Ima ih koji smatraju kako mu je bolje da prijeđe u krajnje lijevu Die Linke. A njihov je parlamentarni lider Jan Korte sve naprosto ismijao.

– Drugovi gazdi postavili su temelje za politiku koja najprije pogoduje korporacijama, a tek onda narodu. Bilo bi im bolje da se toliko brinu o stanju u svojoj stranci nego o Kühnertovim izjavama. A trebali bi biti zadovoljni time da se barem njihova mladež ne zadovoljava niskim profilom koji je stranka zauzela – rekao je Korte. Thomas Strobl iz Kršćansko-demokratske unije (CDU) rekao je da se 30 godina nakon nestanka DDR-a ljevica želi vratiti socijalizmu. Oštriji je bio ministar prometa Andreas Scheurer iz Kršćansko-socijalne unije (CSU).

– Srećom, nadvladali smo socijalizam u kojem jesmo svi bili jednaki, ali jednako siromašni. Tražiti da se kolektiviziraju kompanije poput BMW-a pokazuje svu nazadnost i ekscentričnost pogleda na jednu izgubljenu utopiju. Ne mogu to nikako shvatiti ozbiljno – zaključio je Scheuer.

