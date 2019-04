Nijemci na prosvjedima zavapili: Želimo socijalistički model stanovanja!

Nestašica stanova u Njemačkoj prijeti da preraste u veliku socijalnu krizu. Sve je kulminiralo tijekom vikenda na prosvjedima u najvećim njemačkim gradovima gdje se okupilo nekoliko stotina tisuća prosvjednika, a kao zajednički zahtjev pojavilo se – izvlaštenje.

Jer bijes se sada usmjerio prema nekretninskim kompanijama i agencijama koje koriste nestašicu stambenog prostora kako bi zgrnule milijune.

Iznenadili ih migranti

Za to vrijeme cijene najma rastu do razine koju si može priuštiti sve manje njemačkih građana.

Raste postotak anketiranih koji se slažu da se kompanije koje su vlasnici nekretnina deložira i razvlasti ako najam prijeđe prihvatljivu razinu te da država otkupi te stanove. Visokonakladni Bild postavio je nekoliko pitanja Moritzu Schularicku, profesoru sa Sveučilišta u Bonnu.

On tvrdi da će se kriza samo produbljivati ako se nastavi ovakva situacija te da će do 2035. godine nedostajati tri milijuna stanova. To se dogodilo, misli bonnski profesor, zbog potpuno pogrešne procjene početkom stoljeća kako će trebati manje stanova zbog starenja i odumiranja populacije.

U vrijeme tih procjena pojam migracije bio je zaboravljen. I povećanje poreza na nekretnine, niske kamate, također su razlozi za eksploziju cijena najamnina. Također, država gradi premalo, procjena je da bi svake godine trebalo sagraditi 100.000 stanova u poticanoj stanogradnji, za što bi država trebala izdvojiti pet milijardi eura. Ukupno bi tempo gradnje novih stanova trebao biti 375.000, no zasad je tek 300.000.

Bild navodi i zanimljivu statistiku prema kojoj tek svaki drugi Nijemac živi u vlastitoj nekretnini. Za usporedbu, osam od deset Norvežana ima svoj stan, sedam od deset Talijana, i devet od 10 Hrvata. Naime, svaki treći Nijemac strahuje od toga da neće moći otplatiti kredit kojim je kupio nekretninu. Strah se čini neopravdanim jer tek 1,2 posto Nijemaca nije uspjelo otplatiti potpisani kredit.

“Pravo na stanovanje ljudsko je pravo”, pisalo je na transparentima koji su se pozivali na 15. članak njemačkog ustava. U Berlinu je počelo i u prikupljanje potpisa za referendum o eksproprijaciji stanova onih kompanija koje ih u svom vlasništvu imaju više od tri tisuće, a takvih kompanija ima dosta.

Već je prvoga dana gotovo prikupljeno potrebnih 20.000 potpisa. Ovi prosvjedi služe za oživljavanje prastarih i propalih socijalističkih eksperimenata, smatra čelnik njemačkih liberala (FDP) Christian Lindner.

– Ne mislim da je eksproprijacija zakonski moguća i nužna. Pravi je problem što prevelika potražnja nailazi na premalu ponudu. Eksproprijacija neće stvoriti dodatni životni prostor. Glavni problem nisu privatne nekretninske kompanije, nego država – misli Lindner.

Olakšajte investiranje

Objašnjava to time da država ne da parcele u svojem vlasništvu kako bi se na njima gradili novi stanovi.

– Presporo se izdaju građevinske dozvole. S druge strane, zahtjevi koji se postavljaju pred novogradnju sve su veći. I sve to čini stanovanje sve skupljim. Treba nam nova politika koja će donijeti jeftinije stanove – misli FDP-ovac pozivajući da se uklone prepreke za investicije.

