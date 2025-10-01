Demokrati su otužni dok inzistiraju na dvostranačju koje je Trump pokopao

Malošto tako zorno dočarava otužnu situaciju u koju su se doveli američki demokrati kao sastanak vođa demokratske manjine u Senatu i Zastupničkom domu Chucka Schumera i Hakeema Jeffriesa s predsjednikom Trumpom, prvi takav susret od Trumpova povratka. Dok su nakon sastanka demokratski čelnici i dalje pozivali na dvostranački konsenzus uoči skorog isteka roka za dogovor o nastavku financiranja savezne vlade, bez kojeg će danas u ponoć uslijediti još jedno "zatvaranje" savezne administracije i masovna otpuštanja, Trump je istodobno na društvenim mrežama objavio lažni, uvredljivi i rasistički video koji Schumera i Jeffriesa s meksičkim sombrerom i tipičnim meksičkim brkovima prikazuje kako ispred Bijele kuće kukaju zato što nitko, pa čak ni ilegalni imigranti, više ne voli demokrate i njihova "woke i trans sranja".