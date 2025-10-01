Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 17
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Denis Romac
Autor
Denis Romac

Demokrati su otužni dok inzistiraju na dvostranačju koje je Trump pokopao

U.S. President Trump meets with congressional leaders to discuss funds to avoid a shutdown, at the White House
KEVIN LAMARQUE/REUTERS
01.10.2025. u 06:30

Veći dio američke javnosti, osobito demokratske, razočaran je jer smatra da se demokrati ne suprotstavljaju dovoljno odlučno Trumpovim politikama

Malošto tako zorno dočarava otužnu situaciju u koju su se doveli američki demokrati kao sastanak vođa demokratske manjine u Senatu i Zastupničkom domu Chucka Schumera i Hakeema Jeffriesa s predsjednikom Trumpom, prvi takav susret od Trumpova povratka. Dok su nakon sastanka demokratski čelnici i dalje pozivali na dvostranački konsenzus uoči skorog isteka roka za dogovor o nastavku financiranja savezne vlade, bez kojeg će danas u ponoć uslijediti još jedno "zatvaranje" savezne administracije i masovna otpuštanja, Trump je istodobno na društvenim mrežama objavio lažni, uvredljivi i rasistički video koji Schumera i Jeffriesa s meksičkim sombrerom i tipičnim meksičkim brkovima prikazuje kako ispred Bijele kuće kukaju zato što nitko, pa čak ni ilegalni imigranti, više ne voli demokrate i njihova "woke i trans sranja".

Ključne riječi
SAD Hakeem Jeffries Chuck Schumer Donald Trump

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Turisti u obilasku Sarajeva
Premium sadržaj
Video sadržaj
2
JOZO PAVKOVIĆ

Hrvati, Bošnjaci i Srbi u BiH napokon oko nečega složni: rata neće biti

Srbiju kao najveću prijetnju BiH vidi 42% Bošnjaka, 40% Hrvata i tek manje od jedan posto Srba. U najvećem broju, 42 posto, Srbi opasnost vide u Americi unatoč upornim pokušajima vladajućih u RS-u da se predsjedniku Donaldu Trumpu dokažu kao simpatizeri i prijatelji. Hrvatska dobro stoji jer samo po dva posto Bošnjaka i Srba u svom zapadnom susjedu vidi prijetnju.

Učitaj još