Demokrati su otužni dok inzistiraju na dvostranačju koje je Trump pokopao

Malošto tako zorno dočarava otužnu situaciju u koju su se doveli američki demokrati kao sastanak vođa demokratske manjine u Senatu i Zastupničkom domu Chucka Schumera i Hakeema Jeffriesa s predsjednikom Trumpom, prvi takav susret od Trumpova povratka. Dok su nakon sastanka demokratski čelnici i dalje pozivali na dvostranački konsenzus uoči skorog isteka roka za dogovor o nastavku financiranja savezne vlade, bez kojeg će danas u ponoć uslijediti još jedno "zatvaranje" savezne administracije i masovna otpuštanja, Trump je istodobno na društvenim mrežama objavio lažni, uvredljivi i rasistički video koji Schumera i Jeffriesa s meksičkim sombrerom i tipičnim meksičkim brkovima prikazuje kako ispred Bijele kuće kukaju zato što nitko, pa čak ni ilegalni imigranti, više ne voli demokrate i njihova "woke i trans sranja".
Veći dio američke javnosti, osobito demokratske, razočaran je jer smatra da se demokrati ne suprotstavljaju dovoljno odlučno Trumpovim politikama
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Ne propustite
Otvorena u veljači, a i dalje zjapi poluprazna. Prodavači razočarani: 'Loše je to napravljeno'
Stiže sibirska anticiklona: Nakon blagog zahladnjenja stiže veliko, bit će i snijega
Poznati Hrvat dugo živi u Izraelu: Vidim što je sve izgovorio predsjednik RH i čudim se...
VIDEO Odjeknula šokantna izjava Putina: 'Vodimo pravednu bitku. Naši borci i zapovjednici kreću u napad'
Želite prijaviti greške?
Napadaju starije, maltretiraju vršnjake, lažu i urlaju: 'I nasilna djeca i njihovi roditelji moraju odgovarati'
Projekt OCTOPUS: Kreće masovna proizvodnja dronova, ovaj model bit će temelj europskog 'zida dronova'
'Proizvođače čeka 'crni' Božić, a građane nova poskupljenja mesa, mlijeka i prerađevina'
Otvorena u veljači, a i dalje zjapi poluprazna. Prodavači razočarani: 'Loše je to napravljeno'
Još iz kategorije
Svi i dalje govore o rješenju s dvije države, ali evo zašto je ono nemoguće
Ako ćemo sasvim iskreno, mogućnost rješenja s dvije države zapravo je uništena onog dana kad je Hamas izveo napade na Izrael, koji su pokrenuli taj novi rat
Priče o 'građanskom ratu' u Americi samo su priče, daleko su od zbilje
U bogatim i dobro uređenim zemljama građanski ratovi ne izbijaju čak ni kada su političke tenzije na vrlo visokoj razini
Prijeti nam velika ugroza ako i Grmoja traži da nas sud štiti od Porezne uprave
Obrazloženje predloženih izmjena Općeg poreznog zakona daje povoda za katastrofična tumačenja o tome da će nam Porezna uprava upadati u privatnost
Hrvati, Bošnjaci i Srbi u BiH napokon oko nečega složni: rata neće biti
Srbiju kao najveću prijetnju BiH vidi 42% Bošnjaka, 40% Hrvata i tek manje od jedan posto Srba. U najvećem broju, 42 posto, Srbi opasnost vide u Americi unatoč upornim pokušajima vladajućih u RS-u da se predsjedniku Donaldu Trumpu dokažu kao simpatizeri i prijatelji. Hrvatska dobro stoji jer samo po dva posto Bošnjaka i Srba u svom zapadnom susjedu vidi prijetnju.
Milanović jedini nije osudio mađarski napad niti ga povezao s ruskom naftom
U Hrvatskoj su i vlast i oporba reagirali jednako, svi su ovaj mađarski napad nedvosmisleno povezali s ruskom naftom, osudili Mađare, svi samo ne i Zoran Milanović. Jer Milanović je očito u ovome u sukobu interesa.
Milivoj Solar, o životu i smrti u hrvatskoj književnosti
Profesor Solar smjestio me je u "Književni leksikon", premda u njemu nema pisaca moje ni nekoliko starijih generacija, i premda ni u hrvatskoj, ni u bosanskoj akademskoj literaturi nije mogao naći gotovo nijednog obrazloženja da bi takvo što trebao učiniti
Presuda je poniženje i sramota za Sarkozyja i Francusku, ali i za cijeli Zapad
Jedini francuski čelnik koji je u povijesti francuske Republike poslan u zatvor prije Sarkozyja bio je maršal Pétain
Crni kolovoz: Kako je eksplodirala netolerancija prema kršćanstvu u Europi
Sekularizacija, koja je trebala otvoriti prostor slobode, nerijetko se pretvara u ideologiju isključivanja
Već 350 tisuća mladića nije prošlo vojnu obuku. Tko će nas braniti
Prvi skup protiv vojnog roka okupio je više golubova nego prosvjednika. Očito da većina Hrvata shvaća da 15 tisuća profesionalnih vojnika sada nije dovoljno