Dekan pulskog Medicinskog fakulteta pozvao na prekid cijepljenja: Cijepljeni šire mutaciju virusa

Dekan Medicinskog fakulteta u Puli prof. dr. sc. Krešimir Pavelić javno zagovara da se "cijepljenje protiv COVID-19 odmah prekine, a svi protagonisti privedu pravdi". Te, kao i druge tvrdnje, iznio je na okruglom stolu političke stranke Promijenimo Hrvatsku nazvan "Koronavirus – vrijeme je za istinu".

Prema njegovim dubioznim, pogrešnim i informacijama izvađenima iz konteksta svojevoljnim interpretacijama – a lako se može dokazati da su krive – dekan kaže da je prema podacima iz EU od štetnih posljedica cjepiva umrlo 10 tisuća ljudi, a prema američkim podacima zabilježeno je 4000 mrtvih i 200.000 štetnih nuspojava, što je jedino blizu istine.

EudraVigilance, na što se poziva kod europskih brojki, služba je Europskog centra za kontrolu bolesti koja prikuplja nuspojave i neželjene reakcije. U njihovu izvješću od 3. lipnja taksativno su navedene nuspojave i neželjene pojave kod svakog cjepiva, uključujući i smrt – njih 100. Moderna je administrirana u 9,691.295 slučajeva, neželjenih reakcija je bilo 17.625 (0.181864), od kojih 10 fatalnih. Comirnaty (Pfizer) prednjači s 96,519.666 doza, neželjenih reakcija je bilo 151.306 (0.156762) te 26 smrtna slučaja. Kod Vaxzevria (AstraZeneca) utrošeno je 27,430.533 doza, 184.833 (0.673822) reakcija i 64 smrti, dok je Jansena iskorišteno 98.139 doza, zabilježeno je 413 reakcija (0.420832), a smrtnih slučajeva nije bilo.

Američki pandan EudraVigilancea – VAERS, koji bilježi podatke korisnika – iznosi 40.524 neželjenih reakcija kod Jansena, 180.189 kod Moderne te 173.849 nakon cijepljenja Pfizerom.

Pavelić citira i britanskog znanstvenika Sir Davida Kinga, nekadašnjeg savjetnika britanske vlade, kazavši kako je na britanskoj televiziji Sky kazao da se svakoga dana 400 osoba cijepljenih objema dozama razbolijeva i da tako nastaje treći val. No preslušavajući Kingov nastup, čuje se kako kaže da se zaista ide prema trećem valu, ali je pitanje zašto.

– Program cijepljenja teče ekstremno dobro, pitanje je zašto nismo podigli proizvodnju jer postoji domaća i međunarodna potreba, a kapaciteta imamo – kazao je Sir King i time očito podržao cijepljenje.

Nadalje je ustvrdio kako je svatko cijepljen s dvije doze "relativno siguran" protiv virusa, ali 400 novih slučajeva na dan zaista su ljudi cijepljeni s obje doze.

– No, ne zaboravimo da je u jednom od 25 novih slučajeva riječ o ljudima koji su dva puta cijepljeni – to znači da je u 400 novih slučajeva na dan riječ o ljudima koji su cjepivo primili dva puta. U zemlji postoji velika količina virusa, i to je opasno – kazao je tada King i zastupao stav da britanska vlada mora odgoditi tada najavljeno otvaranje, zagovarajući čvršće mjere, čemu se Pavelić protivi i želi da Stožer ukine ograničenja.

Izjava o 400 novih slučajeva Davida Kinga zbunila je javnost i druge stručnjake te su od Kinga tražili detaljnije pojašnjenje kako je došao do te brojke. Tada su iz grupe kojoj pripada – alternativni SAGE (tijelo koje konzultira vladu) – potvrdili kako je – pogriješio.

Glasnogovornik tog tijela jasno je kazao: "Jutros je od vlade uzeo izvještaj o broju dnevnih slučajeva – 5000 – zajedno s procjenom broja cijepljenih dva puta, 25, za svakog tko je imao pozitivan test: 5.000 / 25 = 200. Stoga je 400 bila pogreška. "

Pavelić, osim toga, tvrdi i da cijepljeni nose i šire mutaciju virusa, ali u detalje o tome nije ulazio jer “zasad nema dovoljno znanstvenih informacija”. U Izraelu, prema njegovim riječima, raste broj slučajeva oboljelih od COVID-19 nakon masovne kampanje cijepljenja, a cijepljeni ne bi smjeli davati krv jer se tako širi patogeni spike protein u primatelje.

