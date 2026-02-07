Jezivo mediteransko mjesto nekada je bilo ljetovalište bogatih i slavnih: Sada ga zovu 'gradom duhova'

Nekadašnji glamurozni resort Varosha u gradu Famagusta na Cipru, koji su obožavali svjetski bogataši i slavne osobe poput Brigitte Bardot, Richarda Burtona i Elizabeth Taylor, danas je potpuno napušten i zamrznut u vremenu. 'Sablasni grad' postao je simbol rata i zaborava. Varosha je nekad bila poznata kao "francuska rivijera Cipra" – luksuzni dio Famaguste s raskošnim hotelima, finim restoranima i šetnicama punim bogataša. Tamo su dolazili slavni glumci i jet-seteri iz 1960-ih i ranih 1970-ih, uživajući u suncu, plažama i noćnom životu. Sve se promijenilo 1974. godine, tijekom turske invazije na Cipar. Turske snage zauzele su područje, prisilivši stanovnike da pobjegnu.

Ovaj 'grad duhova' u totalnom je raspadu. Prazne šetnice i plaže, oronuli hoteli, a dolazak turista je bio strogo zabranjen. Nekoliko ograničenih otvaranja dogodilo se nakon 2003. (otvaranje prijelaza između sjevera i juga Cipra), pa su neki bivši stanovnici mogli vidjeti svoju nekadašnju kuću, ali ništa se nije promijenilo.

Naime, tijekom turske invazije 1974., Mesaorijsku ravnicu pregazili su turski tenkovi, a Famagustu su bombardirali turski zrakoplovi. Turskoj vojsci trebalo je dva dana da okupira grad, prije čega je cijelo grčko-ciparsko stanovništvo Famaguste pobjeglo u okolna polja. Kao rezultat turskih zračnih napada poginuli su deseci civila, uključujući turiste. Za razliku od drugih dijelova Cipra pod turskom kontrolom, Varosha je odmah nakon zauzimanja ograđena od strane turske vojske i ostala je ograđena do listopada 2020., kada je Sjeverni Cipar ponovno otvorio neke ulice za posjetitelje. Nekim koji su pobjegli iz Varoshe dopušteno je razgledavanje grada, a novinarima je dopušten ulaz.

Rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a smatra svaki pokušaj naseljavanja bilo kojeg dijela Famaguste od strane ljudi koji nisu njezini stanovnici nedopustivim i nepravednim te poziva na prijenos ovog područja pod upravu UN-a.