Prvi intervju ličkog župana nakon sukoba s Plenkovićem

Darko Milinović, lički župan i član Predsjedništva HDZ-a, nakon pobune svoje županijske organizacije govori o politici kadroviranja, potrebi ukidanja javnih natječaja, odnosima u HDZ-u...

Je li poruka o raspuštanju ličkog HDZ-a znak da vas Andrej Plenković želi eliminirati?

Kada smo pred same lokalne izbore iz određenih razloga ostali bez kandidata za župana Ličko-senjske županije, upravo je predsjednik Plenković zatražio od mene da se kandidiram za tu poziciju i da zamrznem saborski mandat. Kao i uvijek do tada, interes stranke stavio sam na prvo mjesto, prihvatio odgovornost i, kao što znate, uvjerljivo pobijedio u prvom krugu na tim izborima. Ne vidim nijedan razlog zbog kojega bi me predsjednik Plenković želio eliminirati ili diskvalificirati, ali ne mogu ne priznati određene nelogičnosti. Dugogodišnji sam član HDZ-a, imam uspješnu karijeru i izvan politike, a imam veliku i stabilnu podršku birača i članova stranke. Na izborima za člana Predsjedništva HDZ-a bio sam drugi po broju glasova. Hasanbegović je imao deset glasova više. Upravo ta biračka i stranačka baza, koja očito cijeni moj dosadašnji politički rad, daje mi snagu, ali i odgovornost da i dalje radim za dobrobit građana Ličko-senjske županije.

