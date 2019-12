VIDEO 'Dario Juričan ima najbolju kampanju, vodećim kandidatima kao da se ne da'

U studiju Večernjeg lista gostovala je politička analitičarka Ankica Mamić koja je komentirala predsjedničke izbore i kandidate, ali i njihove kampanje.

– Očito je da smo ušli u jednu aktivnu kampanju. Ona je doduše i dalje do neke mjere neobična. Još nismo vidjeli niti jedan video spot niti jednog od pretendenata na predsjedničko mjesto što je dosta neobično budući da su financijski izvještaji pokazuju da kandidati nisu potrošili ni blizu tog limita. Mislim da i nije bila najpametnija ideja štedjeti jer u ovoj fazi kampanje, ako već nemate snimljene propagandne poruke, nastavljaju ovu komunikaciju s biračima izravno – kazala je Ankica Mamić.

Smatra kako nije dobar način na koji se sada provodi kampanja.

– Nipošto to nije dobro. Sučeljavanja su apsolutno neophodna, postoje građani koji su neodlučni, koji bi željeli čuti i vidjeti poruke glavnih pretendenata i sučeljavanja bi nekima od kandidata sigurno koristila. Druga stvar su spotovi i poruke. Ne možete doprijeti do 3,8 milijuna birača kampanjom na ulici. Mediji su tu neophodni da bi svoju poruku poslali. Nije mi jasno zašto su to stožeri odlučili raditi – kaže Mamić.

Kaže kako su predsjednički kandidati pogriješili što se ne žele sučeliti.

– Ostavlja se dojam kod birača da se boje. Svi zapravo zaključuju da se tu radi o strahu. Predsjednica je prva ta koja je odbila sučeljavanja, iz svojih razloga, to je taktika njene kampanje, za nju to možda ni nije loša kampanja jer u zadnje vrijeme nije bila baš uvjerljiva u svojim nastupima. Međutim, nitko ne brani Škori i Milanoviću da se oni sučeljavaju, ne znam zašto su oni odbili sučeljavanja na televiziji. To bi bilo korisno i jednom i drugom jer Milanović mora jako motivirati birače ljevice da ne rasipaju glasove. Mislim da bi o ulasku u drugi krug mogle odlučivati tisuće glasova, a ne desetine tisuća, možda čak i u stotinama glasova. Svaki glas je jako važan, mene čudi što je Milanović odbio sučeljavanje sa Škorom – rekla je Mamić.

– Meni se čini da fali malo hrabrosti, malo proaktivnosti u komunikacijskom smislu, svima bi njima bilo dobro da izađu s jednom snažnijom, jasnijom porukom. Takvu je poruku teško artikulirati ako je niste prethodno pripremili, snimili. Vidjeli smo kako je britanski premijer Johnson snimio cijelu jednu seriju video spotova – dodala je.

Kaže kako bi Zoran Milanović trebao ići u jednu jaču motivacijsku kampanju zato što je desno biračko tijelo je motiviranije.

Koga vidi u drugom krugu?

– To ovisi o jako puno faktora, kakvo će biti vrijeme, hoće li se dogoditi još neki gaf, važno će biti tko će zapravo izaći, jedno je odgolititi na anketu, a drugo je ustati to jutro i reći ja sad idem glasati – odgovara.

– Lijevi birači kad vide da je frka onda se svi okreću prema SDP-u, mislim da će se ovoga puta to dogoditi. Ako zadnje istraživanje budu pokazivali da je situacija napeta mislim da će se ljevica ipak homogenizirati oko svoje stožerne stranke. Drugi krug je i Bernardiću jako važan jer ako ne uđe u drugi krug to će otvoriti one potisnute sukobe unutar SDP-a – kaže Ankica Mamić.

Za HDZ bi bio veliki neuspjeh da Kolinda Grabar-Kitarović ne uđe u drugi krug.

– Da Kolinda Grabar-Kitarović ne uđe u drugi krug izbora, to bi za sve bio veliki neuspjeh. Mogao bi se Plenković očuvati, on ima iza sebe brojke koje može navesti kao uspjehe ove Vlade. Ima odličan vanjskopolitički položaj za koji je on stvarno zaslužan, to mu nitko ne može osporiti – rekla je naša analitičarka.

Kampanje su loše jer, kaže, nitko ne šalje jasnu poruku biračima.

– Činjenica da je ni u jednoj od tih kampanja nemamo jasno artikulirane poruke budućeg predsjednika, odnosno predsjednice. Programi nisu nikad dobiti ni jedne izbore, pa neće ni ove. Moraju motivirati ljude, u prvom krugu je prerano igrati na strah, treba se igrati na jednu nadu. Umjesto 'Bit će bolje' mi imamo upravo suprotno. Imamo tri kandidata kojima gotovo da se ne da biti u kampanji – smatra Mamić.

Komentirala je i situaciju s autobusom izbornog stožera Kolinde Grabar-Kitarović.

– Jasno je da predsjednica nikako nije odgovorna za to, ona se ispričala. Ali je neoprostivo da se nitko iz pratnje nije zaustavio i vidio jesu li ta žena i dijete dobro – rekla je.

Zoran Milanović je isto dosta zaoštrio ovih dana?

– To je jedna osobna razina. Nije baš ni Milanović netko tko bi mogao samo tako prozivati, ta rečenica mu neće donijeti nikakve nove glasove. On bi trebao pozivati svoje birače. Taj slogan 'Normalno' mi se čini pretencioznim, ne može on određivati što je normalno – zaključuje Mamić.

Kaže kako najbolju kampanju dosad ima Dario Juričan.

