Danima parkirao na tuđem mjestu pa dobio osvetu koju će zauvijek pamtiti

Svaki vozač se barem jednom u životu našao u situaciji da mu netko blokira put izlaska s parkirališta, ili mu pak jednostavno zauzme njegovo parkirno mjesto.



Priča koji je javno obznanio ovaj zaposlenik male tvrtke u sjevernom Londonu, jedna je od nevjerojatnijih svjedočanstava o nevoljama s parkiranjem, piše boredpanda.

Naime, u spomenutoj kompaniji svi zaposlenici imaju svoje parkirno mjesto koje ne plaćaju malo, čak 1200 funti na godinu. Kad se dobrano plati svoje vlastito parkirno mjesto, onda se očekuje da to zaista i bude naše parkirno mjesto. No, ovom zaposleniku dogodilo se nešto što mu je nakon 10 dana dozlogrdilo.



- Čovjek se parkirao na moje parkirno mjesto gotovo 10 dana, iako ima mogućnost parkiranja na nekoj drugoj poziciji. Iako sam ja svaki dan stao automobilom odmah iza njega i zablokirao mu izlazak s parkirališta, on je očito odlazio s posla kasnije od mene jer ga nikad nisam vidio niti me ikada zatražio da pomaknem svoj automobil.

Osim toga, ostavio sam mu desetke poruka na automobilu da me nazove, da porazgovaramo i da se makne s mog parkirnog mjesta i nikada nije reagirao, napisao je ljutiti zaposlenik kojem je nakon 10 dana prekipjelo te je odlučio osvetiti se "otimaču parkirnog mjesta". Dogovorio je s bratom koji je otišao u Kanadu na mjesec dana da mu posudi svoj automobil, a s kolegom koji je 2 tjedna na godišnjem da mu prepusti svoje parkirno mjesto.

- Pričekao sam kasno navečer te sam bratov automobil parkirao odmah iza svojeg parkirnog mjesta. Kontaktirao sam parkirnu službu i dao im registraciju automobila svojeg brata kako bih mogao tamo ostati parkiran. Naravno, rekao sam im i da na parkirnom mjestu ispred nepropisno stoji crvena Ford Fiesta Zetec te da u ponedjeljak slobodno mogu doći naplatiti kaznu prijestupniku, objašnjava "parkirni osvetnik".

I kad se vratio u ponedjeljak na posao, imao je što vidjeti. Zatekao je ljutitog prijestupnika kako objašnjava kontrolorima parkiranja da ne može izaći s parkirališta jer mu je blokiran prolaz. Oni su mu kazali kako je parkiran na nedozvoljenom mjestu te da mora platiti kaznu 100 funti kazne.

- Njegov automobil je tamo stajao oko mjesec dana i platio je oko 2000 funti kazne. Da, nevjerojatno je da čovjek nije pronašao način ili me kontaktirao da ja maknem bratov automobil kako bi on izašao s parkirnog mjesta na kojem ne smije biti, no čovjek je očito idiot, napisao je "parkirni osvetnik" koji je zadovoljno dočekao svoju osvetu...

Članak je izvorno objavljen u siječnju 2018. godine.