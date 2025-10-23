Naši Portali
HIMNA HERCEGOVKAMA

Daniela Škegro iskreno progovorila o Hercegovkama

VL
Autor
Marijana Dokoza
23.10.2025.
u 12:43

– Iznenadilo me koliko je ljudi do sada poslušalo pjesmu i koliko su mi se, i poznati i nepoznati, javili u porukama bilo na mobitelu, bilo na društvenim mrežama - rekla je Daniela Škegro

Poznata kolumnistica i organizatorica izbora „Hercegovka godine“ i „Hercegovac godine“, Daniela Škegro, objavila je novi singl „Hercegovka sam, time se ponosim“ u suradnji s novinarkom Antonelom Musom.

Daniela je autorica tekstova koji interpretiraju snagu hercegovačke žene kroz prizmu svakodnevnog života, tradicije i unutarnje snage koju su iskazivale kroz stoljeća. Onako kako je pisac i pripovjedač Ilija Jakovljević svojedobno u svojoj knjizi „Hercegovke – Pripovijesti iz Hercegovine (1927)“ prikazao hercegovačku ženu s dubokim poštovanjem, tako je danas Daniela Škegro u svojim stihovima prikazala karakter Hercegovke i ponos kojim Hercegovka kroči kroz svijet i naposljetku kroz život.

Daniela kaže kako je ideja za pjesmu nastala spontano, jednom prigodom u Münchenu, nakon jedne njezine promocije pjesama.

– Zbog jednog sam se trenutka osjetila ponosnom svojim podrijetlom, ali se i sjetila kako su u gotovo svim pjesmama uglavom muški junaci u prvom planu. Ova pjesma nije tu da tuguje ili nostalgično gleda u prošlost, već da s ponosom i samopouzdanjem istakne identitet i snagu hercegovačke žene. Kroz stihove sam nastojala spojiti tradiciju i suvremenost kako bih pjesmu učinila bliskom svima, i mlađima i starijima, otkrila je Daniela Škegro.

Čini se kako joj je to i uspjelo, jer samo nekoliko sati nakon objave pjesme društvene mreže su planule, a mobitel joj je bio zatrpan porukama.

– Iznenadilo me koliko je ljudi do sada poslušalo pjesmu i koliko su mi se, i poznati i nepoznati, javili u porukama bilo na mobitelu, bilo na društvenim mrežama. Sretna sam kad vidim da se pjesma ljudima sviđa i da je dijele po društvenim mrežama, pogotovo jer ne plaćam ni klikove na YouTubeu ni na Facebooku, pa je sve što se vidi stvarni odraz stanja – kaže Daniela.

Vidljivo je da su ljudi pjesmu prihvatili „na prvu“, a Hercegovcima se posebno svidjelo što u spotu Daniela i Antonela nose tradicionalne hercegovačke nošnje – Antonela onu HKUD-a „Sv. Ante“ Humac, a Daniela iz HKUD-a „Sv. Ante – Cim Mostar“. Nošnje su, kako kažu, „tkanina identiteta“ koja prenosi glas žena koje su stoljećima čuvale vjeru, dom i tradiciju. Uz to, Hercegovci su ponosni i što u spotu vide svoj kraj, pa stihovi koji veličaju hercegovačku ženu, Hercegovinu i njezine vrijednosti lako mogu postati himna Hercegovkama.

– Radovalo bi me da je zaista tako, ali treba pričekati i vidjeti hoće li pjesma zaživjeti. Vjerujem da hoće, jer sam je pisala iz srca i ponosa – zaključila je Daniela.

