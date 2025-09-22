Danas temperature idu do 32°C, evo kada stižu pljuskovi i grmljavina

Danas će biti iznadprosječno toplo vrijeme. Jutarnje će temperature biti od 11 do 13 stupnjeva dok će najviše dnevne biti od 29 do 32 °C. Od utorka slijedi promjenjivo i svježije vrijeme, uz čestu kišu, gdjekad i u obliku obilnijih pljuskova praćenih grmljavinom - Malo niža dnevna temperatura bit će u središnjoj Hrvatskoj, gdje će prijepodne prevladavati sunčano, a od sredine dana postupno sve više oblaka. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni.

Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj ujutro još većinom sunčano, zatim postupan porast naoblake. Navečer i u noći mjestimice će biti kiše, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom, koji ponegdje mogu biti jače izraženi. Puhat će većinom umjereno jugo i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 12 °C, na moru između 18 i 20 °C, a najviša dnevna uglavnom od 23 do 27 °C.

U Dalmaciji pretežno sunčano te vrlo toplo i vruće. Sredinom dana i poslijepodne mjestimice će biti umjerene naoblake. Puhat će većinom umjereno jugo, pri čemu će more biti malo do umjereno valovito. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 14 °C, uz obalu između 20 i 23 °C, a najviša dnevna uglavnom od 28 do 31 °C.

Podjednaka dnevna temperatura bit će i na krajnjem jugu Hrvatske, uz obilje sunčana vremena. Male do umjerene naoblake bit će potkraj dana u sjevernim predjelima. Puhat će slabo do umjereno jugo i južni vjetar - prognozirao je mr. sc. Dragoslav Dragojlović za HRT.

Utorak nam u unutrašnjosti donosi promjenjivo oblačno vrijeme povremeno s kišom i grmljavinom, a ponegdje i s izraženijim pljuskovima. - Na Jadranu također nestabilno, često s kišom i grmljavinom, osobito u srijedu kada pljuskovi mjestimice mogu biti izraženiji. Puhat će većinom umjereno jugo, koje će potkraj srijede oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadni vjetar - kazao je Dragoslav Dragojlović.