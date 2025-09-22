Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 22
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
Poslušaj
Prijavi grešku
VREMENSKA PROGNOZA

Danas temperature idu do 32°C, evo kada stižu pljuskovi i grmljavina

Šibenik: Turisti razgledavaju znamenitosti grada
Dusko Jaramaz/PIXSELL
Autor
Robert Jurišić
22.09.2025.
u 07:21

Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj ujutro još većinom sunčano, zatim postupan porast naoblake. Navečer i u noći mjestimice će biti kiše, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom, koji ponegdje mogu biti jače izraženi.

Danas će biti iznadprosječno toplo vrijeme. Jutarnje će temperature biti od 11 do 13 stupnjeva dok će najviše dnevne biti od 29 do 32 °C. Od utorka slijedi promjenjivo i svježije vrijeme, uz čestu kišu, gdjekad i u obliku obilnijih pljuskova praćenih grmljavinom - Malo niža dnevna temperatura bit će u središnjoj Hrvatskoj, gdje će prijepodne prevladavati sunčano, a od sredine dana postupno sve više oblaka. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni.

Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj ujutro još većinom sunčano, zatim postupan porast naoblake. Navečer i u noći mjestimice će biti kiše, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom, koji ponegdje mogu biti jače izraženi. Puhat će većinom umjereno jugo i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 12 °C, na moru između 18 i 20 °C, a najviša dnevna uglavnom od 23 do 27 °C.

U Dalmaciji pretežno sunčano te vrlo toplo i vruće. Sredinom dana i poslijepodne mjestimice će biti umjerene naoblake. Puhat će većinom umjereno jugo, pri čemu će more biti malo do umjereno valovito. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 14 °C, uz obalu između 20 i 23 °C, a najviša dnevna uglavnom od 28 do 31 °C.

Podjednaka dnevna temperatura bit će i na krajnjem jugu Hrvatske, uz obilje sunčana vremena. Male do umjerene naoblake bit će potkraj dana u sjevernim predjelima. Puhat će slabo do umjereno jugo i južni vjetar - prognozirao je mr. sc. Dragoslav Dragojlović za HRT.

Utorak nam u unutrašnjosti donosi promjenjivo oblačno vrijeme povremeno s kišom i grmljavinom, a ponegdje i s izraženijim pljuskovima. - Na Jadranu također nestabilno, često s kišom i grmljavinom, osobito u srijedu kada pljuskovi mjestimice mogu biti izraženiji. Puhat će većinom umjereno jugo, koje će potkraj srijede oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadni vjetar - kazao je  Dragoslav Dragojlović.

Ključne riječi
dhmz vremenska prognoza vrijeme

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još