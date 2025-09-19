Rujan donosi toplinske rekorde: Za vikend gotovo 30 stupnjeva, ali ujutro moguća i - magla

Iako je rujan u punom jeku, ovih dana uživamo u iznadprosječno visokim temperaturama. Dani su sunčani i vedri, a jutarnja svježina, povremena magla i sumaglica samo lagano podsjećaju da je jesen pred vratima. Do ponedjeljka nas očekuje toplije i većinom vruće vrijeme, uz pretežno sunčane dane i sve jaču južinu. Iako će i najniže dnevne temperature rasti, jutra u unutrašnjosti i dalje će biti svježa, a ponegdje i maglovita, piše HRT.

Na Jadranu su mogući lokalni noćni i jutarnji oblaci ili magla, osobito na krajnjem sjeveru, dok će dani biti topli do vrlo topli, u mnogim mjestima i vrući. Za vikend se očekuje vedro vrijeme, a s jačanjem juga sve će biti oblačnije, pri čemu krajem ponedjeljka raste vjerojatnost za kišu na sjevernom Jadranu.

Foto: DHMZ

Subota će biti sunčana, vrlo topla i vruća. Ujutro se u unutrašnjosti mogu pojaviti lokalne magle, koje ponegdje mogu zahvatiti i obalu. Vjetar će većinom biti slab, u istočnoj Hrvatskoj do umjeren jugoistočni, a u Dalmaciji jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka kretat će se većinom od 8 do 13 °C, na moru od 17 do 22 °C, dok će najviša dnevna biti između 27 i 32 °C, navodi DHMZ.