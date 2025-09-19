Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 193
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
Poslušaj
Prijavi grešku
SUNČANI I VRUĆI DANI

Rujan donosi toplinske rekorde: Za vikend gotovo 30 stupnjeva, ali ujutro moguća i - magla

Zagreb: Život u središtu grada tijekom vrlo visokih temperatura
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
19.09.2025.
u 20:52

Za vikend se očekuje vedro vrijeme, a s jačanjem juga sve će biti oblačnije, pri čemu krajem ponedjeljka raste vjerojatnost za kišu na sjevernom Jadranu

Iako je rujan u punom jeku, ovih dana uživamo u iznadprosječno visokim temperaturama. Dani su sunčani i vedri, a jutarnja svježina, povremena magla i sumaglica samo lagano podsjećaju da je jesen pred vratima. Do ponedjeljka nas očekuje toplije i većinom vruće vrijeme, uz pretežno sunčane dane i sve jaču južinu. Iako će i najniže dnevne temperature rasti, jutra u unutrašnjosti i dalje će biti svježa, a ponegdje i maglovita, piše HRT.

Na Jadranu su mogući lokalni noćni i jutarnji oblaci ili magla, osobito na krajnjem sjeveru, dok će dani biti topli do vrlo topli, u mnogim mjestima i vrući. Za vikend se očekuje vedro vrijeme, a s jačanjem juga sve će biti oblačnije, pri čemu krajem ponedjeljka raste vjerojatnost za kišu na sjevernom Jadranu.

Foto: DHMZ

Subota će biti sunčana, vrlo topla i vruća. Ujutro se u unutrašnjosti mogu pojaviti lokalne magle, koje ponegdje mogu zahvatiti i obalu. Vjetar će većinom biti slab, u istočnoj Hrvatskoj do umjeren jugoistočni, a u Dalmaciji jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka kretat će se većinom od 8 do 13 °C, na moru od 17 do 22 °C, dok će najviša dnevna biti između 27 i 32 °C, navodi DHMZ.

FOTO Grad Zagreb transformirao Savski most: Dodane ležaljke, tegle s biljkama i biciklističke staze
Zagreb: Život u središtu grada tijekom vrlo visokih temperatura
1/4
Ključne riječi
vremenska prognoza

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još