Stiže nagla promjena vremena: Ponegdje temperatura pada i za 15 stupnjeva, mogući pljuskovi, grmljavina...

Posljednja nedjelja kalendarskog ljeta bit će sunčana i neuobičajeno topla, no jačanje južine najavljuje skori dolazak primjenjivijih i svježijih dana. Prognozirala je to za HRT dr. sc. Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a. "I u nedjelju na istoku Hrvatske sunčano i danju vruće, uz najvišu temperaturu do 32 °C. Ujutro između 10 i 14 °C, mjestimice uz maglu, uglavnom u Posavini. Povremeno će puhati slab do umjeren jugoistočni vjetar“, rekla je Mikuš Jurković.

Dodala je da će u središnjoj Hrvatskoj prevladavati sunčano vrijeme, ujutro ponegdje s maglom, a najviša dnevna temperatura dosezat će oko 30 °C. Na zapadu zemlje i na Jadranu očekuje se također iznadprosječna toplina, uz povremenu naoblaku i sve jače jugo. U Dalmaciji će dan obilovati suncem, uz temperature do 31 °C, ali će i ondje jugo postupno jačati pa će more biti valovitije. Na krajnjem jugu Hrvatske zadržat će se "pravi“ ljetni ugođaj, s temperaturom do 30 °C. No, već od ponedjeljka slijedi promjena. "Jugo će početkom novog tjedna gdjekad biti i jako te će vrijeme postajati sve nestabilnije. U utorak i srijedu mogući su izraženiji pljuskovi, grmljavina i lokalno obilna kiša, a pritom će temperatura biti u padu“, najavila je meteorologinja HRT-a.

U Zagrebu se tako, primjerice, danas temperatura penje i do 28 "Celzijevaca", a u subotu će se spustiti i do 13. U Split koji se danas ugrijao na ljetnih 29 stupnjeva, najniža temperatura iznosit će 17 Celzijusovih stupnjeva i predviđena je za petak, a kiša i grmljavinsko nevrijeme na rasporedu je u srijedu. Zahlađenje se očekuje i u Osijeku u kome će temperatura, kao i u Zagrebu, pasti za čak 15 stupnjeva. Danas je u ovome gradu na Dravi najviša temperatura čak 29 Celzijevaca, a do subote će se spustiti na 14.