Franjo Varga i Blaž Curić proglašeni krivima u aferi SMS: Lažirali su prepisku za Zdravka Mamića

Na osječkom Županijskom sudu objavljena je nepravomoćna presuda u tzv. aferi SMS bivšem policijskom informatičaru Franji Vargi i njegovu navodnom pomagaču, bivšem vozaču ministra poljoprivrede Blažu Curiću. Informatičar Franjo Varga i Blaž Curić, kum Milijana Brkića, proglašeni su krivima. Ni Varga ni Curić nisu došli na izricanje presude.

Franjo Varga osuđen je na kaznu zatvora od 3 i pol godine. Curić je osuđen na dvije godine zatvora.

Po optužnici, Franjo Varga kreirao je lažnu SMS prepisku između bivšeg glavnog državnog odvjetnika Dinka Cvitana i jednog osječkog suca, po kojoj Cvitan pokušava ishoditi osuđujuću presudu za Zdravka Mamića. Lažirao je tu komunikaciju "u namjeri onemogućavanja i znatnog otežavanja dokazivanja” u sudskom procesu protiv Zdravka i Zorana Mamića, Milana Pernara i Damira Vrbanovića za izvlačenje najmanje 116 milijuna kuna iz Dinama, koji se vodio u Osijeku. Tom je prepiskom, poznato je, Zdravko Mamić mahao pred novinarima večer prije izricanja presude, a potom je pobjegao u BiH.

A kako bi otežao dokazivanje u postupku izručenja Ivice Todorića iz Velike Britanije, Varga je krivotvorio, tereti se, prepisku između premijera Andreja Plenkovića i bivše ministrice Martine Dalić te Ivana Crnjca, Damira Kuštraka i Ante Ramljaka, bivšeg povjerenika Vlade RH u Agrokoru. Po toj lažnoj komunikaciji, oni su dogovarali politički motiviran progon Todorića i njegovo uhićenje. Uloga Blaža Curića, vjeruju tužitelji, bila je da pribavi Vargi telefonske brojeve, pa tako i premijerov.

Video: Afera SMS - odvjetnik Franje Varge Mario Poljak

Obojica poriču krivnju

- Što se tiče optužbi da mi je Blaž Curić dostavljao brojeve, to je apsolutno netočno. On mi sigurno nije dostavio broj Sigurnosno-obavještajne agencije. Iz popisa mojih poziva se jasno može vidjeti da sam više puta bio u kontaktu sa SOA-om, zadnji put dva ili tri dana pred uhićenje. Broj Martine Dalić dao mi je Milijan Brkić, ne kako bih sačinio korespondenciju, nego je jedan moj prijatelj htio ući u ministarstvo, no ona nije imala mjesta pa je otišao za pomoćnika ministra u jedno drugo ministarstvo. Nije istina da mi je Blaž Curić dao broj Milijana Brkića, s njim sam u komunikaciji od 1998. Nije istina ni da mi je Curić dao broj Andreja Plenkovića – izjavio je Franjo Varga u svojoj obrani koncem siječnja.

Što se tiče slučaja Ivice Todorića, kazao je tada kako je dokumente i slike našao "na jednom laptopu" te ih spremio "na svoj Google".

- Dobio sam jedan laptop od Tomislava Karamarka, preko Ivice Prnjaka, da napravim "back up", ne znam čiji je laptop. Nazvao sam Ivicu Prnjaka i sutradan su mi se na vratima pojavili on i Džemal Paloš, onaj što je ubio onog iz autobusa, i pokupili su mi sve uređaje. Ja sam nakon toga obavijestio Blaža Curića, Milijana Brkića i posredno Andreja Plenkovića. Čak sam podnio i kaznenu prijavu, sve to ima u mojim mailovima. Jako puno informacija sam dobivao, i od tajnih agenata, i od stranih agencija. Tri mjeseca prije znao sam da će početi istraga protiv mene jer sam bio žestoki protivnik Istanbulske konvencije, pa je pokrenuta istraga, zbog sprege policije i politike. Kad je krenula istraga, ustanovili su da imam kontakte s određenim političkim miljeom, trebao sam poslužtii kao mamac da se dođe do njih, međutim to nisu uspjeli – ustvrdio je Varga.

Afera SMS u javnosti je izbila u rujnu 2018., i to nakon "pucanja" tajnih mjera koje je USKOK provodio nad Vargom, bivšim MUP-ovim informatičarem iz Belišća. Upravo se Blaža Curića tereti da mu je dojavio neka obriše sve s računala i mobitela. Kada je uhićen, Blaž Curić bio je zaposlen kao vozač tadašnjeg ministra Tomislava Tolušića.