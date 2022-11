Damir Škugor izašao iz Remetinca, na slobodi i Leko i Mandić

Damir Škugor, danas je izašao iz Remetinca jer su ispitani svi svjedoci. Inače, Damir Škugor (47) i Goran Husić (44) te Stjepan Leko (39) i Vlado Mandić (41) osumnjičeni su da su počinili kaznena djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju u sastavu zločinačkog udruženja, pomaganja u zlouporabi povjerenja u gospodarskom poslovanju u sastavu zločinačkog udruženja te kazneno djelo pranja novca.

Remetinec su danas napustili i Stjepan Leko te Vlado Mandić na koje je USKOK proširio istragu.

Podsjetimo, osnovano se sumnja da je Damir Škugor, u razdoblju od lipnja 2020. do 27. kolovoza 2022., u Zagrebu, Šibeniku i Vinkovcima, kao direktor Plina i energije INA – Industrija nafte d.d. (dalje: INA), u cilju pribavljanja značajne nepripadne imovinske koristi za sebe i druge, a u okviru plana prethodno ustrojenog zločinačkog udruženja, koristeći ovlasti u upravljanju procesima nabave i prodaje prirodnog plina koje ima kao direktor dogovorio sa Stjepanom Lekom rukovoditeljem Prodaje plina i energije zaduženog za izradu komercijalnih uvjeta – ponuda, provjeru kreditne sposobnosti kupca i ovlaštenog za supotpis ugovora o prodaji prirodnog plina, Goranom Husićem osnivačem i direktorom jednog trgovačkog društva i direktoricom Plinare istočne Slavonije d.o.o. (dalje: PIS) da u trenutku kada je došlo do značajnog porasta cijene prirodnog plina na tržištu, sačine i u sustav INA-e uvedu antidatirane upite za davanje ponuda kao i antidatirane komercijalne uvijete - ponude za kupnju plina te prihvate takvih ponuda. Na taj su način neistinito prikazali da je dogovor PIS-a i tog trgovačkog društva kao kupaca prema INA-i kao prodavatelju prirodnog plina po iznimno niskim cijenama postignut u prosincu 2020. godine, iako je stvarno takav dogovor postignut neposredno prije prve isporuke plina u srpnju 2021. godine za PIS, odnosno u studenome 2021. godine za to trgovačko društvo.

Na temelju zaključenih ugovora o prodaji prirodnog plina tijekom 2021. i 2022. godine dogovorene su dnevne količine plina alocirane na PIS radi daljnje prodaje tog plina trgovačkom društvu, dok je od prosinca 2021. godine dio dogovorene količine plina I. okr. prodavao trgovačkom društvu neposredno iz društva INA, uvijek po fiksnoj cijeni od 19,46 eura/MWh neovisno o promjenama cijene plina na energetskom tržištu, na koji način su ukupni troškovi trgovačkog društva za nabavu prirodnog plina od PIS-a i INA-e u 2021. i 2022. godini iznosili 242.140.032,09 kuna. Tako kupljeni prirodni plin putem trgovačkog društva kontinuirano su prodavali jednom inozemnom društvu i to po tržišnim cijenama na relevantnim platformama za trgovinu plinom, u rasponu do 210,26 eura/MWh, na koji način je trgovačko društvo ostvarilo priljeve od prodaje plina od ukupno najmanje 171.251.224,78 eura u kunskoj protuvrijednosti od ukupno najmanje 1.288.602.827,61 kuna.

Slijedom toga je kumulirana razlika nabavne i prodajne cijene plina iznosila ukupno najmanje 1.046.462.795,52 kuna za koji iznos je oštećena INA. Osim toga se osnovano sumnja da su, od kolovoza 2021. pa nadalje, Škugor i Leko pri zaključenju više ugovora o kupnji prirodnog plina kontinuirano pogodovali trgovačkom društvu koje zastupa Mandić na način da su antidatirali komercijalne uvjete – ponude za kupnju plina navodeći na ponudama ranije datume, na koje datume su cijene plina na referentnoj plinskoj burzi bile niže od cijena na dan stvarnog sačinjavanja ponuda, dok je Mandić na tako sačinjene ponude stavljao antidatirane prihvate ponuda, te su radi daljnjeg ostvarenja prethodno opisanog plana, Škugor, Husić i Leko uključili društvo koje zastupa Mandić. Naime, Škugor i Leko pripremili su i potpisali ugovor o prodaji prirodnog plina INA-e za razdoblje od listopada 2022. do rujna 2024. godine s društvom koje zastupa Mandić koji je na traženje Škugora taj ugovor potpisao, te sukladno uputi Škugora dogovorio s Husićem prijenos ugovorene količine plina njegovom društvu.

Time su prouzročili štetu INA-i od najmanje 451.978,00 eura (kunska protuvrijednost 3.405.428,24 kuna) te su stvorili uvjete da izvršenjem opisanih ugovora u razdoblju od 2022. do 2024. nastane daljnja višemilijunska šteta za INA-u. Također se osnovano sumnja da je Husić, od srpnja 2021. do 20. travnja 2022., u Zagrebu i Novoj Gradiški, znajući za nezakonito porijeklo novčanih sredstava pribavljenih na prethodno opisani način, kako bi im zametnuo trag i neistinito prikazao da proizlaze iz zakonitog izvora, nakon što je koristeći pravnu osobnost trgovačkog društva kojem je bio jedini osnivač i direktor na račun tog društva primao novac koji proizlazi iz trgovine plinom te kumulirao dobit ostvarenu nezakonitim postupanjem, dalje raspolagao nezakonito stečenim materijalnim sredstvima ulaganjem u zakonite tijekove novca te kupnju nekretnine u Novoj Gradiški za iznos od 564.200,00 kuna.

Nadalje se sumnja da je Husić na ime pozajmica prenio u korist drugog trgovačkog društva najmanje 6.804.380,80 kuna, dok je na ime povrata pozajmica u korist računa koji glase na njegovo ime isplatio ukupno najmanje 6.513.261,60 kuna. Jednako tako je od srpnja 2021. do travnja 2022. s bankovnih računa trgovačkog društva prenio najmanje 14.056.675,50 kuna na ime pozajmica i plaćanja ponuda u korist bankovnog računa istog trgovačkog društva, a novčana sredstva od najmanje 356.625,00 kuna vratio je na račun trgovačkog društva.