Grmoja: Nalazili ste se sa Škugorom. Filipović: To je laž, nikad nismo razgovarali o plinu i Ini

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović danas u Saboru na Odboru za gospodarstvo odgovara na pitanja o INA-i. Njegovo javno saslušanje o imenovanjima tri člana uprave te kompanije koje je predložila Vlada RH, o daljnjim planovima za INA-u, posebno u svjetlu problema na tržištima plinom, 19. listopada predložilo je petero članova tog odbora.

Odmah na početku svojeg izlaganja, Davor Filipović je rekao kako je prodaja Ine bila jedna od najvećih pogrešaka hrvatske politike.

- Sada pokušavamo maksimalno zaštititi građane - kaže i dodaje:

- Oni tamo trebaju štiti interese komapnije i ne možemo im davati upute što raditi. Ali radit će na promjeni modela korporativnog upravljanja. Imamo situaciju ogromnog skandala jer sustav upravljanja u Ini ne funkcionira. Dosad se sve činilo da bi se zaobišla uprava i Nadzorni odbor. Želimo to promIjeniti da se dovede u okvir zakona o trgovačkim društvima. Učinit ćemo sve da uprava vodi kompaniju, a da Nadzorni odbor ne odlučuje o jako malo stvari kao dosad - rekao je Filipović o članovima uprave.

- Naložili smo prodaju svog plina iz Ine HEP-u i smijenjeni su svi članovi uprave. Osigurali smo stabilnu opskrbu građana. Interveniramo na tržištu kako bi cijena goriva bila prihvatljiva i zato je cijena goriva dvije kune niža od tržišne. Ograničili smo maržu, smanjili smo trošarine 80 i 40 lipa za benzin, odnosno dizel. Plin iz Ine je preusmjeren i distributerima koji su bili u problemu poput Gradske plinare Zagreb. Oni sad neće imati problem opskrbe - rekao je Filipović.

- Zelena tranzicija nema alternativu i očekujem da se ona nastavi.

Donijeli smo odluku o povećanju kapaciteta LNG-a za duplo i odluku o jačanju plinovodne mreže kako bi bili energetsko čvorište Europe. Economist i Financial Times kažu da su potezi Vlade dobri – zaključio je Filipović svoje uvodno izlaganje.

Željko Pavić pitao je ministra kako je moguće da netko u upravi Ine ne zna da se prodaje plin za 20 eura kada je tržišna cijena 200 eura.

- Sustav upravljanja treba funkconirati da uprava vodi poduzeće i donosi strateške planove i odluke. Onda bi to trebalo ići na Nadzorni odbor. U Ini to trenutno ne funkcionira. To se mora promijeniti. Stvari ne funkcioniraju i zato netko nešto nije vidio. Napravljen je Odbor operativnih direktora kako bi se izigrala uprava. Sve kako bi se smanjio utjecaj Hrvata u upravljanju. U koordinaciji smo s hrvatskim članovima, ali oni imaju odgovornost prema poduzeću. Anomalije se moraju promijeniti. Četvrta razina odlučivanja donosi odluke do 20 milijuna eura i to nije normalno. Moramo promjeniti model kako ne bi niža razina odlučivala. Da je išta valjalo, ne bi se dogodila afera koja se dogodila – rekao je Filipović.

Filipović je rekao i da je Nadzorni odbor donio odluku da bivši članovi uprave neće dobiti otpremninu.

Karolina Vidović Krišto pitala je Filipovića o ugovorima HEP-a i PPD-a. Pitala je zašto se plin kupuje posredno, zašto je u natječaju za kupnju ugovoreno avansno plaćanje umjesto u 12 mjeseci i zašto HEP ima gubitke na tome? PPD je prozvala omiljenom tvrtkom premijera Plenkovića.

- Nema nitko omiljenu firmu. A kako je netko provodio natječaje to je pitanje za osobu i upravu i podržavam da postavite to njima pitanje. Ja se ne mješam u natječaje, nego je moja uloga da osiguramo nesmetanu opskrbu. HEP će ove godine svjestno biti u gubitku više milijardi kuna jer smo donijeli paket pomoć – rekao je Filipović i uz poruku da će građani plaćati jeftiniju struju.

Stjepo Bartulica pitao je Filipovića je li se sastajao sa Škugorom u konobi u Zagrebu i što je pričao s njim.

- Meni je drago što je Bartulica postavio ovo pitanje. Nikad u životu s tim čovjekom nisam sjeo. Nisam s njim razgovarao o plinu i Ini. Nije meni ni mojoj mami uplaćeno 23 milijuna kuna – rekao je Filipović.

Zaiskrilo je između Nikole Grmoje i Filipovića oko toga što je Filipović podržao na Nadzornom odboru Ine u ožujku ove godine. Grmoja je ustvrdio da je obmanjivao javnost jer je ranije rekao da nije podržao financijske izvještaje. Pitao ga je i je li u sukobu interesa.

- To je laž. Vi ne znate razliku – rekao je Filipović, pa objasnio da nije podržao zapisnik o poslovnim planovima i izvještaj o obavljenom nadzoru.

I Grmoja je Filipoviću spomenuo Škugora.

- Vrlo ste nervozni ministre na pitanje o Škugoru. Rekli ste da niste jeli i da niste pričali o Ini. Vi ste se s njim nalazili. On je očito važan član HDZ-a, a vi ste se s njim nalazili kao čovjek od poverenja Plenkovića. Prvo ste govorili da se niste telefonski čuli, a sada da niste jeli. Nije bilo pitanje jeste li jeli ili pili nego jeste se našli. Odgovorite na to pitanje i bolje da priznate – rekao je Grmoja.