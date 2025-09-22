Analiza rada gradonačelnika četiri najveća grada: Tko sve mora na popravni

'Europa nije država'

Milanović hrvatskim iseljenicima u New Yorku: Hrvatska neće biti marioneta

U prigodnom obraćanju Milanović se osvrnuo i na položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini te u tom smislu istaknuo kako se ne slaže „da u Daytonu stvari nisu definirane dovoljno jasno“