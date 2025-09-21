Dok se središnjici grupacije Možemo! priviđaju ustaše i ustašizacija, dok se zagrebačkim možemovcima priviđa da je jedna od zagrebačkih cestovnih arterija Ulica Hrvatske bratske zajednice preširoka za automobilski promet, pa će je suziti za jednu traku koju daju biciklistima, riječki možemovci napravili su velik iskorak dalje u svojem strahu da će Rijeka postati vojna meta Putinovoj Rusiji. Zašto misle da će Putin gađati baš Rijeku? Pa zato što su u njemačkim medijima vidjeli da brodograđevna tvrtka Lürssen prodaje svoja brodogradilišta s vojnom proizvodnjom najvećem europskom proizvođaču oružja, isto njemačkom, Rheinmetallu. Lürssen u Hrvatskoj, na području Kvarnera i Rijeke, ima nekoliko svojih tvrtki, projektni ured za brodove te još neke institute koji se bave tehnologijom energije budućnosti proizvodnjom vodika.