Dok se središnjici grupacije Možemo! priviđaju ustaše i ustašizacija, dok se zagrebačkim možemovcima priviđa da je jedna od zagrebačkih cestovnih arterija Ulica Hrvatske bratske zajednice preširoka za automobilski promet, pa će je suziti za jednu traku koju daju biciklistima, riječki možemovci napravili su velik iskorak dalje u svojem strahu da će Rijeka postati vojna meta Putinovoj Rusiji. Zašto misle da će Putin gađati baš Rijeku? Pa zato što su u njemačkim medijima vidjeli da brodograđevna tvrtka Lürssen prodaje svoja brodogradilišta s vojnom proizvodnjom najvećem europskom proizvođaču oružja, isto njemačkom, Rheinmetallu. Lürssen u Hrvatskoj, na području Kvarnera i Rijeke, ima nekoliko svojih tvrtki, projektni ured za brodove te još neke institute koji se bave tehnologijom energije budućnosti proizvodnjom vodika.
Dok se bave biciklima i suživotom s kukcima na nepokošenim travnjacima, možemovci su podnošljivi. Sve drugo je, kako kaže Umberto Eco, invazija idiota
Mislio sam do sada da je ovo sto je Umberto Eco napisao o glupanima i internetu moja misao. Svejedno mislim upravo tako. Dokaz da smo Umberto i ja u pravu su i ljudi koji drukaju po portalima za mozemo.
Možemo zatukao Zagreb u grob. Na pretprošlom izborima imali 70% na prošlim 51%, jedva dobili vlast. Sljedeće izbore gube 100%. Rijeka od najrazvijenijeg grada do grada slučaja…
Kako je Thompson ljevicu približio Tuđmanu: Nekoć su ga nazivali i zločincem, a sada koriste njegove stavove
Od koncerta Marka Perkovića Thompsona svjedočimo retuđmanizaciji na ljevici. Taj je koncert svojim dimenzijama, simbolikom, ali i provokativnim likovanjem u stilu "ljevica na aparatima" neke iskreno zabrinuo, a što su onda kreatori mišljenja i politička elita koristili za predimenzionirane dijagnoze političkog stanja u zemlji i pretjerane reakcije u cilju okupljanja ljevice
Mislili smo da je svjetski presedan kad članovi vlade tuže novinare, ali četvrt stoljeća poslije Trump to radi kao od šale
Hrvatska je i jedinstven i relevantan primjer za današnji svijet
Vraća li se kultura otkazivanja kao bumerang ljevici?
Otkazivanje emisija Jimmyja Kimmela i Stephena Colberta u Americi, kao i festivala u Hrvatskoj, naznaka je novih-starih vjetrova
Ante Samodol protivio se dogovaranju transakcija uz kobasice i zelje. Pa su prešli na škampe
U nastojanju daljnjeg pozicioniranja hrvatskog tržišta kapitala kao uređenog mjesta s predvidljivim rizicima valjalo bi možda promišljati neke učinkovitije mitigacijske mjere koje bi podatke o uskladbi velikih upravitelja imovinom (koji upravljaju javnim novcem) učinila transparentnim, a ne predmetom pojedinačnih istraživanja
Umjesto hrvatskog za strane radnike, engleski bi mogli učiti domaći
U Dubrovniku sam srdačnu recepcionarku pitao imaju li u Gradu garderobu za prtljagu, no nije znala što tražim dok si to nije prevela na engleski (lagidž storidž), međutim ni nakon toga nije znala gdje bi to bilo.
Ubojstvo Kirka moglo bi Ameriku, a možda i cijeli Zapad, približiti rubu građanskog rata
Tako kada je Trump odlučio staviti zabranu na objavljivanje dosjea o Jeffreyu Epsteinu, Kirk je branio takvu Trumpovu odluku.
Kažnjiva djela nemaju nacionalnost, problem je, opet, u sustavu
Ako se školski sustav ne može nositi s problemima koje čini skupina učenika, bez obzira na njihovu nacionalnost, onda očito treba nešto mijenjati
Privid besplatnog zdravstva održava se pritiskom na bolnice
Privatnih klinika sve je više, okrupnjavaju se i privlače sve više stručnjaka, a neke smo čak proglasili i nacionalnim strateškim projektima
Svejedno tko je ubio Charlieja Kirka – vidjeli smo tko je aplaudirao njegovu ubojstvu
Tko se mača laća... dodaju neki naši vrli demokrati. No "problemčić" je u tome što se Charlie Kirk, iako se zalagao za ustavno pravo nošenja oružja – nije dohvatio mača. Njegovo oružje bila je – riječ
Jedino rješenje za svekoliki napredak Hrvatske, smijeniti na izborima one koji koče i zaustavljaju Hrvatsku, Hrvatska je mala zemlja i ako nije u savezu naprednih, civiliziranih, jačih država, ona ostaje na vjetrometini i postaje nova meta istočnim susjedima za nova osvajanja. Druga je stvar koliko smo spremni obraniti se, ali ekipa Možemo nije sklona opremanju i modernizaciji HV iz samo njima znanih razloga. Hrvatska mora, treba i gradi bolnice, škole, dječje vrtiče, ali Hrvatska mora paralelno jačati svoju obrambenu moć, jer bez obrambene moći mogu nestati i bolnice, škole, dječji vrtići. Oni bi radije trošili novac na bojenje klupica i gradnju fontana nego strateški jačati hrvatsku obranu, a obrana je najaktualnije pitanje u EU i sve se zemlje dodatno vojno obrambeno jačaju. Ne daj Bože da je Možemo na vlasti u Hrvatskoj, otišli bi u slijepu ulicu bez povratka. Jedino rješenje napretka Hrvatske je poraziti na izborima Možemo gdje još postoji u tragovima.