21.09.2025. u 06:31

Dok se bave biciklima i suživotom s kukcima na nepokošenim travnjacima, možemovci su podnošljivi. Sve drugo je, kako kaže Umberto Eco, invazija idiota

Dok se središnjici grupacije Možemo! priviđaju ustaše i ustašizacija, dok se zagrebačkim možemovcima priviđa da je jedna od zagrebačkih cestovnih arterija Ulica Hrvatske bratske zajednice preširoka za automobilski promet, pa će je suziti za jednu traku koju daju biciklistima, riječki možemovci napravili su velik iskorak dalje u svojem strahu da će Rijeka postati vojna meta Putinovoj Rusiji. Zašto misle da će Putin gađati baš Rijeku? Pa zato što su u njemačkim medijima vidjeli da brodograđevna tvrtka Lürssen prodaje svoja brodogradilišta s vojnom proizvodnjom najvećem europskom proizvođaču oružja, isto njemačkom, Rheinmetallu. Lürssen u Hrvatskoj, na području Kvarnera i Rijeke, ima nekoliko svojih tvrtki, projektni ured za brodove te još neke institute koji se bave tehnologijom energije budućnosti proizvodnjom vodika.

Zoran Milanović Možemo! Rijeka

Komentara 40

CR
crocro
07:06 21.09.2025.

Jedino rješenje za svekoliki napredak Hrvatske, smijeniti na izborima one koji koče i zaustavljaju Hrvatsku, Hrvatska je mala zemlja i ako nije u savezu naprednih, civiliziranih, jačih država, ona ostaje na vjetrometini i postaje nova meta istočnim susjedima za nova osvajanja. Druga je stvar koliko smo spremni obraniti se, ali ekipa Možemo nije sklona opremanju i modernizaciji HV iz samo njima znanih razloga. Hrvatska mora, treba i gradi bolnice, škole, dječje vrtiče, ali Hrvatska mora paralelno jačati svoju obrambenu moć, jer bez obrambene moći mogu nestati i bolnice, škole, dječji vrtići. Oni bi radije trošili novac na bojenje klupica i gradnju fontana nego strateški jačati hrvatsku obranu, a obrana je najaktualnije pitanje u EU i sve se zemlje dodatno vojno obrambeno jačaju. Ne daj Bože da je Možemo na vlasti u Hrvatskoj, otišli bi u slijepu ulicu bez povratka. Jedino rješenje napretka Hrvatske je poraziti na izborima Možemo gdje još postoji u tragovima.

Avatar Sky Rocket
Sky Rocket
07:17 21.09.2025.

Mislio sam do sada da je ovo sto je Umberto Eco napisao o glupanima i internetu moja misao. Svejedno mislim upravo tako. Dokaz da smo Umberto i ja u pravu su i ljudi koji drukaju po portalima za mozemo.

Avatar Mi ili Oni
Mi ili Oni
08:09 21.09.2025.

Možemo zatukao Zagreb u grob. Na pretprošlom izborima imali 70% na prošlim 51%, jedva dobili vlast. Sljedeće izbore gube 100%. Rijeka od najrazvijenijeg grada do grada slučaja…

