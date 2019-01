‘Crvenom teroristu’ utočište su davali ljevičari diljem svijeta

Cesare Battisti (64), talijanski terorist i kriminalac, uhićen je u bolivijskom gradu Santa Cruz de la Sierra i trebao bi biti izručen Italiji nakon 37 godina koliko je bio u bijegu. Tjeralicu za njim raspisao je Brazil gdje je godinama živio, i to nakon što je predsjednik Jair Bolsonaro preuzeo vlast pa je Battisti pokušao pobjeći, ali mu nije uspjelo. U Italiji je kažnjen na četiri doživotne kazne zatvora zbog četiri ubojstva, ali je nalazio utočišta u Francuskoj, Meksiku, Brazilu… Predstavljao se kao politički prognanik, a zapravo je riječ o kriminalcu, koji se kasnije učlanio u krajnje lijevu stranku i odjednom postao političkom žrtvom talijanskog pravosuđa, pa ga smatraju i “crvenim” teroristom.

Naknadni komunist

No, Cesare Battisti, rođen 1954. u mjestu Cisterna di Latina, oko 70 km južno od Rima, počinio je četiri ubojstva, i to ne “politička”. U Udinama je 1978. ubio časnika karabinijera Antonija Santora, a njegova je banda 1979. u napadu koji je on organizirao u Milanu ubila draguljara Pierluigija Torregianija.

Battisti iste godine u Milanu osobno ubija policajca Andreu Campagnu. U mjestu Mestreu ubio je mesara Lina Sabbadinija. Četiri ubojstva za koja je kažnjen počinio je 1978. i 1979., a prije toga bio je zatvaran zbog krađa i pljački. Nakon što je 1977. uhićen zbog napada na časnika vojske, u zatvoru u Udinama upoznaje Arriga Cavallina, ideologa ljevičarskog pokreta Naoružani proleteri za komunizam (PAC), kojem je pristupio. Battisti je 1981. uspio pobjeći iz zatvora u Frosinoneu gdje je trebao služiti kaznu od 12 godina zatvora na koliko je bio kažnjen zbog djelovanja u oružanoj bandi. Ostali procesi zbog ubojstava odvijali su se bez njegove prisutnosti, bio je u bijegu.

Pisao krimiće i bio portir

Pobjegao je u Francusku te u Parizu najprije živio u tajnosti, a onda se odselio u Meksiko. Vratio se zatim u Francusku i u Parizu bio portir u hotelu u koji dolaze talijanski “politički” izbjeglice. Počeo je pisati krimiće i tako započinje njegov novi život pod zaštitom francuskih socijalista koji su udomili mnoge talijanske ljevičare. Battisti je 2004. otišao u Brazil, gdje je nakon tri godine života u tajnosti uhićen 2007., a ostao je u zatvoru četiri godine.

Italija je tražila njegovo izručenje, ali u Brazilu, za vrijeme vladavine lijevog predsjednika Lule, dobiva 2009. politički azil. Lula posljednji dan svoga mandata, 31. prosinca 2010., objavljuje da ne želi izručiti Battistija, koji u ljeto 2011. napušta zatvor i u Brazilu dobiva stalni boravak. No, dolaskom Bolsonara situacija se za terorista pogoršala. Ima još jedna zavrzlama. Naime, države u kojima ne postoji kazna doživotnog zatvora ne moraju izručivati kažnjenike zemljama u kojima postoji takva kazna. Da je, primjerice, Battisti kažnjen sa četiri puta po 30 godina zatvora bilo bi jednostavnije. Sada je, čini se, Italija pristala potvrditi da Battisti neće biti doživotno u zatvoru, već “samo” idućih 30 godina

