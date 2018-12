Akcija u Strasbourgu: Napadač ubijen nakon što je zapucao na policiju

Osobu za koju se sumnja da je u srijedu počinila napad u Strasbourgu u kojem je poginulo troje ljudi ubila je u četvrtak francuska policija, objavio je Reuters pozivajući se na dva policijska izvora.

Cherif Chakatt (29) ubijen je u četvrti Neudorf, nakon što je policijska operacija pokrenuta oko 21,00 sat. Ubila ga je policijska patrola oko koja ga je pronašla u jednom skladištu u Rue du Lazaret na broju 74, prenosi Le Figaro.

''Otvorio je vatru na snage sigurnosti koje su uzvratile'', rekao je izvor iz policije prenosi Le Figaro.

Reuters je prije toga objavio da su se čula najmanje tri pucnja u toj četvrti u kojoj je bila pokrenuta opsežna policijska operacija.

Policijska akcija u Strasbourgu:

Područje je također nadlijetao policijski helikopter.

Podsjećamo,Cherif Chakatt je u utorak pucao na adventu u Strasbourgu te ubio 3, a ozljedio 12 osoba. Od tada je bio u bijegu. Zadnje je bilo poznato da je taksijem došao do četvrti Neudorf. Francuska policija je sumnjala da je uspio pobjeći u Njemačku, stoga su proširili potragu i preko granica.

Danas su tijekom dana snage policije vršile raciju u navedenoj četvrti. U konačnici su u njenoj blizini, u skladištu u Rue du Lazaret pronašli napadača te ga "neutralizirali".

Građani u blizini plješću policajcima nakon izvršene akcije:

#Update: Police was giving an big round of applause by citizens when people went and gave the service members a warm welcome in #strasbourg in #France. pic.twitter.com/oLWo6GApAu