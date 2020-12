CRO Demoskop: HDZ i dalje prvi, no ovog mjeseca najnegativniji političar nije predsjednik

Iz novog istraživanja mjesečnog istraživanja političkih preferencija CRO Demoskop za prosinac, koje je za RTL provela agencija Promocija plus, vidljivo je da je vladajuća stranka i dalje prvi izbor građana. 29,2 posto ispitanika bira HDZ, a u isto vrijeme SDP bilježi blagi rast, u prosincu ga bira 20,5 posto ljudi. Treći je Most sa 8,7 posto.

Idući su Domovinski pokret sa 7,9 posto, koji bilježi rast rejtinga stranke, te platforma MOŽEMO! koja sa 6,4 posto bilježi pad rejtinga u odnosu na studeni. Objedinjenu Stranku s imenom i prezimenom i Pametno kao CENTAR bira 2,2 posto ispitanika, a zatim slijedi IDS sa 1,7 posto te Živi zid s istim postotkom. Potom HSS s 1,6 posto, pa stranka zagrebačkog gradonačelnika BM 365 s točno 1,0 posto. Neodlučnih je 13,4 posto.

Najpozitivniji političari su...

Najpozitivniji političar i u prosincu je premijer Andrej Plenković, koji u prosincu bilježi rast osobnog rejtinga. 21,5 posto građana ima pozitivan stav o njemu, dok 15,8 posto to misli za predsjednika Zorana Milanovića, no on bilježi blagi pad osobnog rejtinga. Daleko od vodećeg dvojca, ali na trećoj poziciji je predsjednik SDP-a Peđa Grbin sa 3,3 posto. Zatim slijedi Tomislav Tomašević sa 3,2 posto, ministar zdravstva Vili Beroš s točno 3 posto, a isti postotak ima i ministar financija Zdravko Marić. Potom nešto manji postotak (2,6 posto) ima Miroslav Škoro te Nino Raspudić s 1,5 posto. Nitko je i dalje čest izbor među građanima (18,6 posto).

...a najnegativniji su...

Ovaj mjesec premijer Andrej Plenković skinuo je sa trona predsjednika Zorana Milanovića te je tako u prosincu on i najpozitivniji, ali i najnegativniji političar. O njemu tako misli 21,4 posto ispitanika. Drugi izbor je predsjednik Milanović sa 17,7 posto, koji je smanjio svoj postotak za četiri postotna boda.

Rast negativnog doživljaja od gotovo tri postotna boda bilježi zagrebački gradonačelnik Milan Bandić (8,4 posto), a svoj je negativan dojam udvostručio Miroslav Škoro koji ima 4,0 posto. Potom Gordan Jandroković s 2,6 posto i Milorad Pupovac s 2,2 posto. Tu je i Tomislav Ćorić (1,8 posto), ali i Vili Beroš (1,5 posto), a da su negativni svi političari poručuje 9,6 posto građana.