Crnogorsko ministarstvo regiralo na diplomatsku notu Zagreba

Crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je u petak da će na diplomatsku notu koju je nedavno zaprimilo od Hrvatske, a u kojoj se od Crne Gore traži rješenje pitanja povrata imovine hrvatskoj zajednici, poduzeti korake i obavijestiti službeni Zagreb o konkretnom upitu u skladu s pravilima diplomatske korespondencije. Crnogorskom ministarstvu vanjskih poslova Hrvatska je uputila diplomatsku notu sa zahtjevom da se pripadnicima hrvatske nacionalne manjine vrati imovina u Crnoj Gori. U noti se podsjeća Podgoricu da je rješavanje pitanja vlasničkih prava ključno i u kontekstu njezinih obveza u pristupnom procesu, osobito poglavlja 23 o pravosuđu i temeljnim pravima u kojima je pitanje restitucije jedno od mjerila za zatvaranje u području temeljnih prava.
Crnoj Gori je tim putem izraženo očekivanje da se sva pitanja vlasničkih prava riješe na nediskriminatoran način i bez daljnje odgode. Crnogorsko ministarstvo kazalo je da je službenom Zagrebu već ranije, kada se interesirao za taj slučaj, pojašnjeno da su ta pitanja u Crnoj Gori regulirana Zakonom o povratu oduzetih imovinskih prava i obeštećenju.
"Crnogorsko ministarstvo ukazuje da se taj zakon jednako primjenjuje na sve građane Crne Gore, bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost. Nakon dobivanja relevantnih informacija od nadležnih tijela, poduzet ćemo korake i obavijestiti hrvatsku stranu o konkretnom upitu u skladu s pravilima diplomatske korespondencije", priopćeno je iz crnogorskog MVP-a. Prethodno su hrvatski mediji objavili da je krajem pedesetih godina prošlog stoljeća 51 hrvatskoj obitelji iz Tivta oduzeta imovina, te se one unatoč sudskim presudama ne mogu upisati u katastar kao vlasnici. Kako se dodaje, na tu imovinu su se devedesetih godina nezakonito uknjižile treće osobe.