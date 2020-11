COVID-19 opet razlog odgode suđenja Rajiću i ostalima

Epidemija COVID-19 polako postaje zaštitni znak suđenja Vladi Rajiću i ostalima optuženima za odavanje tajni iz najtajnijih policijsko-uskočkih istraga. Jer rasprava koja se u petak trebala održati na zagrebačkom Županijskom sudu odgođena je jer je član obitelji jednog od optuženika završilo u samoizolaciji. Zbog COVIDA-19 do sada su tom postupku bile ogađene rasprave u lipnju, srpnju i rujnu. Prvo je COVID pozitivan bio jedan optuženik, a zatim je u samoizolaciji bio sudac, a potom dvojica odvjetnika.

Odvjetnici su se inače zbog načina provođenje epidemioloških mjera pobunili na raspravi u četvrtak, jer je tada određeno da ne mogu svi nazočiti raspravi. Problem je što ima 14 optuženika, a neki od njih imaju i po tri odvjetnika. No kako sud radi u specifičnim uvjetima, sudac Tomislav Juriša odredio je da sa svakim optuženikom u sudnici može biti samo jedan branitelj, što su branitelji, ali i optuženici shvatili kao kršenje prava na obranu.

No bilo kako bilo, rasprava u petak je odgođena, vjerojatno će biti odgođene i one sljedeće tjedan, a kada će suđenje biti nastavljeno tek će se vidjeti. Uz sve to, sudac Juriša je jedan od sudaca koji je imenovan za suca Visokog kaznenog suda. Taj bi sud, nakon ovotjedne odluke Ustavnog suda trebao početi s radom 1. siječnja 2021.

A to znači da će spis Rajić i ostali dobiti novi sudac ili sutkinja nakon što sudac Juriša prijeđe na novo radno mjesto. Kojima će sigurno trebati neko vrijeme da se upoznaju s opsežnim predmetom, u kojem su optuženici uhićeni već pomalo davne 2012., dok je suđenje zapravo počelo tek nedavno. Sud je optužnicu vraćao USKOK-u na doradu, obrane su tražile izuzeća te izdvajanje nezakonitih dokaza, neki optuženici imaju i zdravstvenih problema zbog kojih su rasprave odgađane. U dosadašnjem djelu suđenja preslušane su snimke tajno snimljenih razgovara te je saslušano desetak svjedoka.