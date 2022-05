Ćorušić: Uklonio sam pacijentici krivi jajnik, ali nisam ju oštetio, dapače

Ravnatelj KBC-a Zagreb Ante Ćorušić gostovao je danas u HRT-ovoj emisiji Nedjeljom u 2 gdje ga je urednik i voditelj Aleksandar Stanković suočio s optužbama za nesavijesno liječenje pacijentice. Ćorušić je, naime, prije nekoliko godina zabunom pacijentici odstranio pogrešan jajnik.

- N ultrazvuku znaju pogrešiti stranu, ono što je ultrasoničaru lijevo pacijentici je desno - započeo je ginekolog i objasnio da mu se lijevi jajnik činio urednim.

Ćorušić je rekao da je dotičnu pacijenticu prvi put operirao 2008. godine. Prije toga je bila neplodna, a nakon njegove operacije je rodila, dodao je. I onda se na istom jajniku javio recidiv. Naveo je da je odstranio desni jajnik i da mu se lijevi činio urednim.

- I na histološkom nalazu nađene su te paratubalne ciste i uredno tkivo jajnika, to je točno. Zbog toga i je plaćena odšteta, rekao je Ćorušić.

- Nisam ja bitno oštetio ženu, dapače, prvom operacijom omogućio sam joj da rodi - dodao je.

Na sugestiju šefice pravne službe došlo je do nagodbe i isplaćena je odšteta od 83.000 kune, koju je, naglasio je, isplatilo Croatia osiguranje, a ne KBC Zagreb.

- Bio sam siguran da nisam učinio liječničku pogrešku, da nisam krivo liječio ženu, rekao je Ćorušić i potvrdio Stankoviću da je bolnica priznala njegovu grešku.

- Kako to da je bolnica priznala tu grešku, a vi ne - inzistirao je voditelj.

- Ja sam priznao da sam učinio pogrešku koja nije bitno utjecala na život te žene - mirno je odvratio ravnatelj KBC-a Zagreb.

- Nisam liječnik, ali kako odstraniti nekom jajnik i onda reći ne utječe ti to bitno na kvalitetu života, imaš drugi - rekao mu je Stanković

O slučaju Čavajda: "Nemam se zašto ispričavati u ime KBC-a Zagreb"



Osvrćući se na slučaj Mirele Čavajde, Ćorušić je rekao da osobno nema ništa protiv nje te da osjeća empatiju prema njoj. Poručio je i da se nema zašto ispričavati u ime KBC-a Zagreb, piše HRT.

- Gospođa Čavajda je bila samo kod nas jedanput, i to 19 dana nakon prve magnetske rezonance koja je učinjena negdje drugdje, dodao je.

- Meni je žao te žene. Zaista s njom suosjećam i imam odgovarajuću empatiju prema svim tim trudnicama, ne samo prema njoj, rekao je Ćorušić.

Rekao je i da ne zna tko bi u Hrvatskoj počinio feticid.

- To ne spada u dio naše edukacije, to nije naš posao, dodao je Ćorušić.

Nije za potpunu zabranu pobačaja

Ćorušić je rekao da je protiv pobačaja, ali i protiv njegove apsolutne zabrane, a rekao je i da je sam radio pobačaje do priziva savjesti, dok je to bila radna obaveza.

- Ja zaista jesam protiv pobačaja jer smatram da je to pravo na život. Ali nisam - i to sam više puta ponavljao - ja nisam za apsolutnu zabranu pobačaja, rekao je Ćorušić.

Dodao je da apsolutna zabrana pobačaja, koja se u Europi provodi samo na Malti, nikada nije donijela dobro niti ženama, niti sustavu, niti njihovom zdravlju.

- Iskustveno mogu govoriti o pobačaju jer sam ja to do priziva savjesti radio. To je bila radna obaveza koju smo morali svi raditi. Ja ne znam koliko sam pobačaja napravio, ali sam radio pobačaje i o tome sam vrlo kvalificiran govoriti, rekao je Ćorušić.

Dodao je da je sigurno napravio više stotina pobačaja.

- Ja sam to radio jer sam morao - naglasio je.