Ćorić o cijenama goriva: Ako dođe do značajnije eskalacije, Vlada je do sada reagirala, a reagirat će i ubuduće

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić održao je konferenciju za medije u Banskim dvorima. Na početku se osvrnuo na značajan rast cijena goriva u Hrvatskoj od ponoći.

- Ono što vidite vi, vidimo i mi. Ono o čemu će ovisiti daljnje postupanju, jesu cijene na globalnom tržištu ovoga tjedna. To će biti referentno za određivanje cijena od sljedećega utorka. Za sada ne poduzimamo ništa, ako dođe do značajnije eskalacije, Vlada je do sada reagirala, a reagirat će i ubuduće - poručio je ministar Tomislav Ćorić, piše HRT.

- Pričekat ćemo kraj tjedna pa ćemo onda biti pametniji po pitanju idućeg utorka i prosjeka koji će generirati novu razinu cijena. Ovisno o kretanjima ovoga tjedna ćemo promišljati naše odluke za sljedeći tjedan - dodao je.