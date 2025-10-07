Naši Portali
TRAGEDIJA U SLOVENIJI

Član obitelji poginulih planinara: 'Javili su se sat vremena prije tragedije. Nisu išli prema vrhu planine'

Slovenija: Davor Božinović i slovenski ministar Boštjan Poklukar susreli se u Starim Fužinama zbog zatrpavanja troje Hrvata u lavini
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/5
Autor
Robert Jurišić
07.10.2025.
u 07:28

Čekali su da prema podnožju krenu svi skupa i onda ih je pogodila lavina, njih troje je stradalo. Trebali su navečer biti kod kuće, rekao je član obitelji.

Jučer je završila potraga za planinarima koji su u nedjelju nestali u Sloveniji nakon što ih je zatrpala lavina. Do tragedije je došlo ispod vrha planine Tosc u slovenskim Julijskim Alpama. 

- Dio obitelji se s njima posljednji put čuo u nedjelju oko 9 ujutro, sat vremena prije tragedije. Oni nisu išli prema vrhu planine, kako se piše, oni su išli prema planinarskom domu i tada ih je zatrpala lavina. Čekali su da prema podnožju krenu svi skupa i onda ih je pogodila lavina, njih troje je stradalo. Trebali su navečer biti kući - rekao je to član obitelji za 24 sata te je još jednom ponovio kako dvojica braća sigurno ni u čemu nisu pogriješila.

- Lavine su krenule spontano, same, bez posebnog uzroka. To područje je travnato i zemlja je bila razmjerno topla pa se snijeg nije pričvrstio za podlogu, a vjetar je napravio zapuhe - kazao je jučer Miha Arh, čelnik gorske službe spašavanja u Bohinju.

U skupini bilo sedmero hrvatskih planinara, od čega ih je četvero ostalog na sigurnom. Tosc se nalazi u samom srcu Julijskih Alpa između Velikog Draškog vrha i Mišelj vrha. S vrha se pruža pogled prema Triglavu i na većinu okolnih vrhova oko Bohinja te na dolinu Krma. Sloveniju je u nedjelju u ranim jutarnjim satima zahvatila izrazito hladna fronta sa snježnim padalinama.

Tragičan kraj potrage u Sloveniji: Pronađena tijela braće iz Kaštela
lavina Slovenija planinari

Komentara 2

Avatar Bravo 2 Zero
Bravo 2 Zero
07:47 07.10.2025.

Tak svejedno što je istina, likovi su stradali.....

Avatar Krile102
Krile102
09:09 07.10.2025.

Ocito su negdje pogrijesili kad je ovih 4 zivo a ovi nisu .

