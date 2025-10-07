Član obitelji poginulih planinara: 'Javili su se sat vremena prije tragedije. Nisu išli prema vrhu planine'

Jučer je završila potraga za planinarima koji su u nedjelju nestali u Sloveniji nakon što ih je zatrpala lavina. Do tragedije je došlo ispod vrha planine Tosc u slovenskim Julijskim Alpama.

- Dio obitelji se s njima posljednji put čuo u nedjelju oko 9 ujutro, sat vremena prije tragedije. Oni nisu išli prema vrhu planine, kako se piše, oni su išli prema planinarskom domu i tada ih je zatrpala lavina. Čekali su da prema podnožju krenu svi skupa i onda ih je pogodila lavina, njih troje je stradalo. Trebali su navečer biti kući - rekao je to član obitelji za 24 sata te je još jednom ponovio kako dvojica braća sigurno ni u čemu nisu pogriješila.

- Lavine su krenule spontano, same, bez posebnog uzroka. To područje je travnato i zemlja je bila razmjerno topla pa se snijeg nije pričvrstio za podlogu, a vjetar je napravio zapuhe - kazao je jučer Miha Arh, čelnik gorske službe spašavanja u Bohinju.

U skupini bilo sedmero hrvatskih planinara, od čega ih je četvero ostalog na sigurnom. Tosc se nalazi u samom srcu Julijskih Alpa između Velikog Draškog vrha i Mišelj vrha. S vrha se pruža pogled prema Triglavu i na većinu okolnih vrhova oko Bohinja te na dolinu Krma. Sloveniju je u nedjelju u ranim jutarnjim satima zahvatila izrazito hladna fronta sa snježnim padalinama.