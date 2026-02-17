Naši Portali
ETIČNA ULAGANJA

Povijesni zaokret: Papa Lav XIV. pokrenuo katoličke fondove i kupuje dionice

Pope Leo visits the parish of Santa Maria Regina Pacis in Ostia Lido
Foto: REMO CASILLI/REUTERS
1/2
Autor
Antonio Mandir
17.02.2026.
u 10:03

Tvrtke uključene u oeuropski i američki ineks Vatikanske banke moraju ispunjavati stroge kriterije utemeljene na načelima Katoličke crkve: zaštitu ljudskog života, zaštitu okoliša, borbu protiv korupcije, socijalnu pravdu...

Papa Lav XIV. piše povijest. Vatikanska banka pokrenula je dva burzovna indeksa utemeljena na katoličkim načelima i vrijednostima. Inicijativa je namijenjena kao globalna referentna vrijednost za etična katolička ulaganja, objavio je NBC. Ovo je prvi put u povijesti da Vatikanska banka, koja je pod nadzorom Odbora kardinala i Pape, ulazi u tematske investicijske proizvode.
Tvrtke uključene u ove  indekse moraju ispunjavati stroge kriterije utemeljene na načelima Katoličke crkve. To uključuje, između ostalog, zaštitu ljudskog života, zaštitu okoliša, borbu protiv korupcije, socijalnu pravdu...

„Izrada mjerila u skladu s priznatim katoličkim etičkim kriterijima omogućuje nam da naše procese procjene uspješnosti i izvještavanja učinimo još rigoroznijim i transparentnijim“, rekao je u izjavi Giovanni Boscia, zamjenik glavnog direktora i financijski direktor Vatikanske banke. 
„Ova inicijativa potvrđuje našu predanost kao financijske institucije koja služi Crkvi, dodatno jačajući ulogu Vatikanske banke kao referentne točke za katolički svijet.“

Jedan burzovni indeks Vatikanske banke odnosi se na Europu, odnosno eurozonu - Morningstar IOR Eurozone Catholic Principles, a drugi na Sjedinjene Američke Države - Morningstar IOR US Catholic Principles. Svaki obuhvaća po 50 tvrtki koje bi trebale biti u skladu s etičkim smjernicama Vatikana. Fond eurozone računa na dobavljača poluvodiča ASML Holding i telekomunikacijsku tvrtku Deutsche Telekom među njegovim najvećim udjelima, dok najveća ulaganja u američki indeks uključuju Meta Platforms i Amazon
Odabir američkih tvrtki je kontroverzan. Kritičari godinama optužuju Amazon za zlostavljanje svojih zaposlenika. Div društvenih medija Meta trenutačno se suočava s tužbama u SAD-u, jer su njegove platforme navodno osmišljene kako bi poticale ovisnost među korisnicima

Vatikanska banka radi na reformi svog imidža nakon niza skandala. Financijska institucija povezana sa Svetom Stolicom suočila se s nekoliko optužbi za pranje novca i veze s organiziranim kriminalom, posebno nakon sloma milanske banke Banco Ambrosiano 1982. godine. Godine 2021. bivši predsjednik Vatikanske banke Angelo Caloia proglašen je krivim za pranje novca i pronevjeru milijuna eura u vezi sa svojom ulogom u instituciji. 

Ključne riječi
papa Lav XIV. dionice burza Vatikanska banka

