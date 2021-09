VIRUSNI IMUNOLOG

Čičin-Šain o novom proteinskom cjepivu: Nema više argumenata za necijepljenje

- Tako da ako je do sada nekome bio argument da se ne usudi cijepiti jer je to nova tehnologija, taj argument više ne postoji kod cjepiva od Sanofija jer je to tehnologija koja postoji već jako dugo - rekao je Čičin-Šain